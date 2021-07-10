Özgür Özel, Ankara dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Maden-İş Başkanı Tahir Çetin ile son görüşmesini anlattı: Ben yolcu ettim

Manisa’nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçilerinden Maden-İş Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İlter, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Çetin ile yaptığı son görüşmeyi anlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanla yaptığı son diyaloğunu söyle anlattı:

“Ali Faik İnter ve Başkan Çetin ile TBMM'de görüştüm. Görüşme sonrası Meclis'te benim odamda oturuyorlardı. Çay söyleyecektim. ‘Yemek yediniz mi?' dedim. Tahir Çetin ‘Madenci hiç tok olur mu Özgür Bey. Karnımız aç' dedi. Son yemeği birlikte yedik. Ben yolcu ettim. Yumruklarımızı birbirine vurduk. Akşam 22.30'da beni aradı. ‘Sağ olun biz şimdi dönelim. 4 gündür arkadaşlarımız perişan. Haftaya salı geleceğiz' dedi. Doblo'ya iki kişi binmişler. Soma'ya 10 kilometre kala kaza olmuş. Arabayı Ali Faik kullanıyor, uyuya kalmış ve kaza oluyor. Ölüme de doymuyor bu Soma madencilerimizin kaderi… Sabah 06.00'da telefon çaldı, ‘Eyvah' dedim. Sonrası böyle… Çok üzüntülüyüz, kahroluyoruz.”

Özel sözlerine şöyle devam etti:

“Önceki akşam son görüşmemizde ‘Çetin başkan bu Ankara'ya kaçıcı gelişin?' diye sordum. ‘15 olmuştur' dedi. Bir tane Doblo arabaları var onunla gider gelirler. Ali Faik'in babası 18 yıl önce madende hayatını kaybetmişti. Bunlar dünyanın en gariban sendikası. Ayaklarında ayakkabı yok. Maaş falan da yok. Dernek gibiler, direniş sendikası, terlikle dolaşıyorlar. Sendika başkanı ama paralı falan değiller.''

TIKLAYIN - Haklarını aramak için Ankara’ya giden maden işçileri dönüş yolunda kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti