Özgür Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği için ilk ceza belli oldu

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle yargılanan müzisyen Şanar Yurdatapan 6 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 22’inci Ağır Ceza mahkemesi, Yurdatapan’a ‘terör örgütünün açıklamalarını yayınlamaktan’ verdiği 10 ay hapis cezasını 6 bin TL para cezasına çevirdi. ‘Örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise ertelendi.

Yurdatapan, savunmasında nöbetçi olduğu dönemde Özgür Gündem’de yayınlanan 2 yazının suç teşkil ettiği iddia edilerek cezalandırılmak istendiğini belirtti. PKK’nin silahlı kanadı HPG’nin açıklamasına yer verilen yazılardan biri için müzisyen şunları söyledi: “Bir gazetecinin böyle bir açıklamayı vermemesi düşünülemez. Haber vermek onun hakkı ve görevi haber almak ise toplumun hakkıdır. T.C. Anayasasının 22’inci maddesinde yer alan bu temel hak yok edilemez. Ayrıca bu bildiride sadece, yaşanmış bir olayın kasıtlı olmadığı anlatılıyor, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın istenerek yaşanmadığı söyleniyor. Ne bir övme, ne bir yerme cümlesi yok. Bir paragraflık kısacık bir bildiri. Buyurun, hepinize sunuyorum. Neresinde suç sayılabilecek bir cümlecik varsa lütfen söyleyin.”

Ben buradayım, Kenan Evren nerede?

Yurdatapan 1981 yılında Kenan Evren’in kendisini vatan haini ilan ederek, yurttaşlıktan attığını anımsatarak, “Gördüğünüz gibi, ben buradayım. O nerede? Böyle bir iddianamenin hiç hazırlanmaması, hazırlanıp verilmişse mahkemece kabul edilmemesi, hadi bunların hepsi bir kere oldu diyelim, mahkemenin ilk celsede aklanma ile sonuçlanması gerekirdi. Sevgili Aziz Nesin’in 1995 yılında sadece ‘Kürt’ kelimesini kullandığı için DGM’de yargılanırken söylediklerini tekrar ederek bitireyim: Korku yaşımı aştım. İşte yapılan zulüm ortada, ona karşı çıkanlar ve ben buradayız. Gerçekleri söyleyenleri cezalandırırsanız çok değil birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığınızda vicdanlarınıza ne diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.