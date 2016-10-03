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Kültür-Sanat

Özgür Mumcu’nun ilk romanı Almanca yayımlanacak

Mumcu’nun ‘Barış Makinesi’ haziranda yayımlanmıştı

03 Ekim 2016 01:47

 

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu’nun ilk romanı Barış Makinesi, Almanca yayımlanacak. Barış Makinesi’nin Almanca haklarını Random House Germany satın aldı. 

 

Tanıtım bülteninden...

 

"İnsanlık tarihinin en büyük icadı çalışacak mı?

'Barış makinesi evvela sinirlere, ruhlara, zihinlere tesir edecek, böylece harp makinelerine el sürmek kimsenin aklından dahi geçmeyecek.

Krallar, sultanlar, kraliçeler, tiranlar defedildikten sonra, bütün devletlerde ahali söz sahibi olacak.

İşte o gün bir makine dünyaya barışı getirecek.'

Mıknatıs dağının gölgesinde hür irade ve kaderin işbirliğiyle tanışan Arif Bey, Mösyö Pierre. Bir tekerlemenin tekerinde dünyayı kateden bitirim yetim Celal. 

Aşk müptelası Dragan. 

Duru zekâsı ve keskin güzelliğiyle Céline. 

Sahir, Jean, Mösyö Komiser ve biz, hepimiz...

Filozoflar ve kâtipler, kibar hanımlar, mihraceler ve esirler, ateşi icat edenlerle atomu parçalayacak olanlar, ölülerini gömmeyi ilk akıl edenlerle İskenderiye Kütüphanesi'ni yakanlar, hiç aşı olmamışlar, bakirler ve seferlerde iskorbütten ölmüşler, bir geyiğin avına gidip de hiç dönmemişler...

Özgür Mumcu'dan topraklarımızda başlayıp sınır ötesine uzanan, tam zamanında bir ilk roman."

Portre: Özgür Mumcu

Özgür Mumcu, 1977'de Ankara'da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde (Fransa) devletler hukuku doktorası yaptı. Hâlen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıyor.

Özgür Mumcu; özel dosyaları, haberleri ve kitaplarıyla Türkiye basın tarihine damgasını vuran ve 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu ile CHP listelerinden girdiği parlamentoda TBMM Başkanvekilliği de yapan Güldal Mumcu'nun oğlu.

Künye

Barış Makinesi

2016

192 sayfa

Özgür Mumcu

April Yayıncılık

20 TL.

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