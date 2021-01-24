"Uğur Mumcu videoları online arşivden kaldırıldı mı?"; Özgür Mumcu sordu, TRT'den yanıt geldi

TRT, gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden kaldırdı mı?

Journo'dan Emre Kızılkaya imzalı haberde Mumcu'nun katıldığı programların çevrimiçi arşivden kaldırıldığını yazdı.

Haberin ardından Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i etiketleyerek "Bir cevap bekliyoruz" dedi.

TRT Arşiv Twitter hesabı Mumcu'ya yanıt olarak “Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” yanıtını verdi.

Kızılkaya haberi şöyle:

"Bugünkü TRT bir yandan telif haklarını siyasi gerekçelerle bir sansür aracına dönüştürmekle suçlanıyor.

Bir yandan, “kamu yararı” şöyle dursun, her açıdan “kamu zararına” programları ekrana dolduruyor. Örnek: İki yıl önce Hürriyet’teki yazımda hurafe ve cehalet dolu programlara dikkat çekerek “Pelin Çift’in maaşını niye biz ödüyoruz” diye sormuştum. Neyse ki sonrasında o saçma sapan program sonlandırılıp ilgili kişi (şimdilik) bir yarışma programında “etkisiz hâle getirildi.”

Ama bir yandan da TRT’nin herkese açık çevrim içi arşivine yüklenen programlar sessizce yok oluyor. Bunu ilk kez geçen yaz Uğur Mumcu sayesinde fark ettim.

TRT’de 1979 yılında yayımlanan Ayın Getirdikleri programını arıyordum. Mumcu’nun Emre Kongar ile yaptığı bu programdan bazı kesitler sosyal medyada çok paylaşılmıştı.

O programın moderatörü olan Kongar da, “1980 darbesi dedikoduları havada uçuşurken… Uğur Mumcu ile birlikte demokrasiyi savunuyoruz! 40 yıl önce TRT bugünkünden daha demokratikti” diye paylaşmıştı bu görüntüleri.

Kongar, Bülent Ecevit‘in başbakanlığı ve Yılmaz Dağdeviren‘in TRT televizyon daire başkanlığı döneminde, Ayla Erdemli‘nin prodüktörlüğünde yapılan bu programda, Milliyetçi Cephe hükûmetleri sırasında yasaklı olan Uğur Mumcu’yu yıllar sonra ilk kez ekrana çıkardığını eklemişti.

Biraz daha araştırınca TRT Arşiv internet sitesinden sadece bu programın değil, Uğur Mumcu ile ilgili tüm görüntülerin son dönemde kaldırıldığını gördüm."

Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i etiketleyerek "Bir cevap bekliyoruz" diye yazdı.

TRT Arşiv ise Mumcu'ya "Ülkemiz gazetecilik tarihinin önemli bir ismi olan Uğur Mumcu’nun arşivinin kaldırılması söz konusu değildir. Bu görüntüler tüm TRT arşivleri gibi tek bir adrese TRT İZLE’ye taşınmaktadır. Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İZLE’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır" cevabını verdi.