Özgür Mumcu'dan kendisini Twitter'da engelleyen AKP'li belediye başkanına: Bursa’nın ibrikperesti

Akademisyen yazar Özgür Mumcu, babası Uğur Mumcu hakkında 'hain' imasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kendisini Twitter'da engellemesini "Karşıma çıkıp 3 dakika konuşacak cesareti olmayan bir zavallı" sözleriyle eleştirdi.

Aktaş, Bursa İnegöl'de 2019 yılında yaptığı bir konuşmada gazeteci Uğur Mumcu'nun da aralarında olduğu aydınlar hakkında 'devlete ve bayrağa' savaş açmış kişiler demişti.

Birgün gazetesinin 'AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hediye olarak dağıtmak amacıyla 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ortaya çıktı' haberini alıntılayarak tweet atan Özgür Mumcu o açıklamaya gönderme yaparak "Benim babam 'devlet ve bayrak düşmanı', bu adam 'yerli ve milli' devlet aşığı öyle mi? İbriklerin bol olsun" diye yazdı.

Bunun üzerine Alinur Aktaş'ın kendisini engellediğini belirten Özgür Mumcu "Uğur Mumcu’ya hain diyen bu ibrik fetişistini dostlara emanet ediyorum" yazarak tepkisini dile getirdi.

Özgür Mumcu bir de Twitter üzerinden anket yayımladı: 'Bursa Belediye Başkanı ile uğraşayım mı?' diye