-''ÖZGÜR MEDYANIN OLDUĞU TOPLUMLARDA DARBE YAPILAMAZ'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bağımsız ve özgür bir medyanın olduğu toplumlarda faili meçhuller, işkenceler, karanlık odalarda toplum mühendisliği, darbeler yapılamayacağını ve düşünülemeyeceğini belirterek, ''Gazetecilikte malzeme haberdir. Bu haber bizi memnun etse de etmese de mutlaka verilmelidir ama yorumlar ne kadar serbestse haber de o kadar objektif, tarafsız, yansız ve çıplak olmalıdır'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının ortak organizasyonuyla The Marmara Oteli'nde düzenlenen ''Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması''nda yaptığı konuşmada, haber ajanslarının sorunlarını en üst düzeyde ele alıp, geleceğe dönük projelerin gözden geçirilmesini sağlayan bu tür toplantıların yararlı olacağını düşündüğünü belirterek, birliktelikleri sağlayanlara teşekkür etti. Arınç, haber ajanslarının iletişim dünyasında çok önemli yeri olduğu konusunda kuşku bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Belki çoğumuz haberleri gazetelerden, radyo ve televizyonlardan hatta internet portallarından alıyoruz ama aslında haberleri ilk ortaya çıkaranlar, birçok haberin birincil kaynağı haber ajanslarıdır. Çünkü onlar daha geniş alanda organize olmuşlardır. Elde ettikleri haberleri ayrım yapmaksızın bütün abonelerine ulaştırıyorlar. O yüzden haber ajansları için 'haber toptancıları' demek de yanlış olmaz. Günümüzün en seri iletişim kanallarını kullanırlar. Daha hızlı haber iletmek için birbirleriyle yarışırlar. Aralarında tatlı bir rekabet vardır. Haber ajansları, habere salt haber olarak bakarlar, yorum yapmazlar, daha objektiflerdir. Daha güvenilir habercilik yaparlar. Bu yönüyle baktığımızda haber ajanslarının önemi biraz daha öne çıkmaktadır. Biz siyasetçiler için haber ajanslarının önemi bir kat daha fazladır. Daha önce AA'nın bir kuruluş yıl dönümü etkinliği dolayısıyla yaptığım konuşmamda şunları söylemiştim: '30 yıldan fazla siyasi hayatın içinde bulunan bir kişi olarak çok yalnız kaldığım zamanlar oldu. Görüntülü basının veya büyük medyanın iltifat göstermediği zamanlarda bir AA muhabirini görmek bizi sevindiriyordu.' Bugün de öyledir. Yani Türkiye'de veya yurt dışında nereye isterseniz gidin, sizi en iyi takip eden, sizden hiç ayrılmayan vefakar dost AA'nın muhabiridir.'' -''MEDYA, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GÜVENCESİ''- Medyanın, toplumların aynası, demokrasilerin, hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğu inancını her zaman tekrarladığını ifade eden Arınç, özgür ve tarafsız şekilde çalışan basının yüksek profilli demokrasi hedefinin de en sağlam destekçisi olduğunu söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bağımsız ve özgür bir medyanın olduğu toplumlarda, faili meçhuller, işkenceler, karanlık odalarda toplum mühendisliği, darbeler yapılamaz ve düşünülemez. Gazetecilerin bağımsız ve özgür şekilde çalıştığı toplumlarda, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, çarpma, çırpma olmaz. Devletin ve milletin malına göz dikenler barınamazlar. Medyanın bağımsız, gazetecinin kalemini özgürce kullandığı toplumlarda, adaletin terazisi şaşmaz, devletin haşin ve sert yüzü yerini şefkate bırakır. Bağımsız ve özgür bir medya, toplumun da aynasıdır. Bizler kendimizin, toplumumuzun ve devletimizin fotoğrafını medya dediğimiz bu aynada doğru ve açık bir şekilde görebiliriz. Gazetecilikte malzeme haberdir. Bütün sermayemiz de haberdir. Bu haber bizi memnun etse de etmese de mutlaka verilmelidir. Ona en kısa zamanda ulaşmalıyız ama yorumlar ne kadar serbestse, haber de o kadar objektif, tarafsız, yansız ve çıplak olmalıdır. Yorumu insanlar kendileri yapmalıdır. Kişilik haklarına, özel hayata kesinlikle müdahale edilmemeli, bundan hiç kimse zarar görmemelidir. İddialar, ithamlar, yüz kızartacak haberler insanları zedeleyebilir ve üzebilir. Gazeteciliğin ve medya sektörünün yeniden güçlü bir itibara kavuşması için hepimizin kendimize düşeni tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu sözlerim sanırım diğer ülkelerdeki siyasetçiler ve siz haber ajansları için de geçerlidir. Çünkü sizler sadece dünyada olup bitenleri bizlere aktarmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda biz siyasetçilerin mesajlarını en doğru şekilde dünyaya iletiyorsunuz. Onun için sizler siyasetçiler için de vefakar bir dostsunuz.'' -AA'NIN OANA'NIN DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALMASI- Arınç, dün Asya ve Pasifik Ülkeleri Haber Ajansları Birliğinin (OANA) Genel Kurulunun yapıldığını anımsatarak, bu toplantıda da dönem başkanlığının Anadolu Ajansına geçtiğini anlattı. Bülent Arınç, bu vesileyle üç yıl boyunca birliğin başkanlığını yürüten Endonezya Haber Ajansı Müdürü Ahmad Mukhlis Yusuf'a teşekkür ederek, AA'nın da devraldığı bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancını dile getirdi. Konuşmaların ardından, OANA'nın bir önceki dönem başkanı Ahmad Mukhlis Yusuf, Birlik adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a divit takımı hediye etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, açılışın ardından, eline fotoğraf makinesi alarak konukların ve gazetecilerin fotoğraflarını çekti. -AA MUHABİRLERİ DÜNYANIN 40'A YAKIN KENTİNDE- İstanbul'un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmanın gururunu yaşadığını, Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan AA'nın da bu yıl 90. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatan Arınç, bu vesileler dolayısıyla düzenlenen bu toplantıya katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti. AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce Türk halkının verdiği bağımsızlık savaşı sırasında kurulduğunu vurgulayan Arınç, AA'nın, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle amacının doğru haberlerle iç ve dış kamuoyunu aydınlatmak, başka bir deyişle ''Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak'' olduğunu anlattı. AA'nın ilk kurulduğu yıllarda yabancı dilde yayın yaptığını, haberlerinin dünyaya iletildiğini ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''O dönemin Türkiyesi için önemli olan Bükreş, Cenevre, Paris, Sofya gibi kentlerde dış temsilcilikleri vardı. 1925 yılında Roma'da, 1927 yılında Varşova'da yapılan müttefik ajanslar kongrelerinde AA temsil edilmişti. Ajansımız, 1928 yılında İstanbul'da Balkan Ajansları Konferansı'na ev sahipliği yaptı. 1929 yılında yine İstanbul'da Müttefik Ajanslar 4. Kongresi düzenlendi. Haber ajanslarının burada gerçekleştirdiği büyük buluşma, AA'nın dış ilişkilere ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Türkiye'nin konumu dolayısıyla AA haber ajanslarının oluşturduğu birbirinden farklı birliklere de üyedir. AA, batıda Avrupa Ajanslar Birliğinin, doğuda Asya Pasifik Ajanslar Birliğinin üyesidir. Güneyde, Akdeniz Haber Ajansları Birliği, kuzeyde Karadeniz Haber Ajansları Birliğinin kurucu üyesidir. Balkan Haber Ajansları Birliği ve Türk Dilli Haber Ajansları Birliği gibi AA'nın kurucu ve üye olduğu başka birlikler de vardır. Ayrıca AA, dünyanın her bir yanından yaklaşık 70 haber ajansı ile karşılıklı haber ve görsel ürün alışverişi yapmaktadır. AA muhabirleri, dünyanın 40'a yakın kentinde görev yapmaktadır.'' -AA'NIN HİZMETLERİ- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasında, hizmetlerine de değindiği AA'nın, haber bültenine ilave olarak mahalli basına yönelik il bülteni, Almanya'da Türkçe yayım yapan kuruluşlara yönelik Almanya bülteni, televizyonlar için görüntülü haber bülteni, gazete, dergi, internet sitelerine yönelik fotoğraflı haberler, yabancılara İngilizce bülteni, internet ve mobil iletişimi kullananlara yönelik özel bülten hizmetlerinin günümüzde öne çıktığını belirtti. AA, bu ürünleriyle yurt içi ve dışında yüzlerce abone ve onlara yönelik geniş bir hizmet ağına kavuştuğunu anlatan Bülent Arınç, haber ajanslarının en geniş organizasyonu olan Dünya Haber Ajansları Kongresi'nin temellerinin de İstanbul'da atıldığını, 2003 yılı Nisan ayında AA'nın ev sahipliğinde Dünya Haber Ajansları Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini anımsattı. Bu adımın devamının geldiğini, bu ilk teşebbüsün, 2004 yılında Moskova'da ITAR-TASS'ın 100. yılı dolayısıyla yapılan toplantıyla kurumsal bir nitelik kazandığını kaydeden Arınç, sonra İspanya ve Arjantin'de toplanan Dünya Haber Ajansları Kongresi'ne, üç yıl sonra Suudi Arabistan Haber Ajansının ev sahipliği yapacağını bildirdi.