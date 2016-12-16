'Özgür kız' Ayşe Teyze'ye dizi ve reklam teklifleri yağıyor

Kaybettiği fotoğraf makinesini kendine ulaştırmak için fotoğrafları incelenince sosyal medyayı şaşkına çeviren Ayşe Teyze, geçtiğimiz günlerde bulundu. 10 yılda 25 ülkeyi dolaşan Ayşe Teyze'ye şimdi dizi ve reklam teklif yağıyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, İzmir'de yaşayan ev hanımı, üç çocuk annesi Ayşe Kurucu, eşinin kıskançlıkları nedeniyle kapının önüne bile çıkamazken şimdi dünyayı gezen bir seyyaha döndü. 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, kendi deyimiyle 'özgür kız' oldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra 10 yılda 25 ülkeye gitti. O ülkelerde çektirdiği fotoğrafların bulunduğu makineyi kaybedince hayatı değişti. Sosyal medyada fenomen haline gelen "Ayşe Teyze"ye reklam ve dizi teklifi yağıyor.

Ayşe Kurucu, televizyon dünyasının da dikkatini çekti. Ayşe Kurucu'ya ulaşan bazı yapımcılar reklam filmi ve dizi teklifinde bile bulundu. Gördüğü ilgiden makinesi bulununcaya kadar haberdar olmayan Ayşe Kurucu, “Meşhur olmuşum ama akıllı telefonum olmadığı için hiç haberim olmadı. Benim çevrem zaten genişti. Şimdi daha da genişledi. Reklam ve bazı küçük rollerde dizi teklifi bile geldi. Hatta bazı programlar beni konuk olarak çağırıyor. Önümüzdeki günlerde oralarda çıkacağım" dedi.

Gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini de gizlemeyen Ayşe Kurucu, “Eşimden ayrıldıktan sonra tam bir 'özgür kız' oldum. Ben gezmeyi incelemeyi çok severim. Gezilerimde 'canım kızım' dediğim fotoğraf makinemi de yanımdan ayırmam. Bundan sonraki İspanya, Çin ve Japonya'yı merak ediyorum. Buraları da ziyaret etmek isterim " dedi.

Ayşe Teyze nasıl ünlü olmuştu?

Ayağı burkulduğu için Ayder Yaylasında bir çiftin aracına otostop çeken 60'lı yaşlarındaki Ayşe Teyze, fotoğraf makinesini araçta unuttu. Makinenin içindeki fotoğraflara bakan çift, arabalarına aldıkları kadının tek başına dünya turunda çekildiği fotoğrafları görünce fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çift, uzun uğraşların sonucunda Ayşe Teyzeyi buldu ve İstanbul'dan İzmir'e gelerek fotoğraf makinesini teslim etti.

Fotoğraf makinesini otostop çektiği araçta unutan Ayşe Kurucu ile onu araçlarına alan Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel'in hikayesi gülümsetti. Karadeniz üzerinden Gürcistan'a geçen Öztemel çifti, Ayder Yaylası civarında ayağını burktuğu için otostop çeken Ayşe Teyzeyi araçlarına aldı. Bir tur otobüsünün durağında inen Ayşe Teyze fotoğraf makinesini arabada unutunca, üçlü arasında ilginç bir hikaye yaşandı. Araçlarına aldıkları kadına ulaşmak için fotoğraf makinesindeki fotoğrafları sosyal medyaya yüklemeyi düşünen çift, makineyi açtıklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

60'lı yaşlarında olan Ayşe Teyzenin tek başına dünyayı gezerken çektiği fotoğrafları gören çift, bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İnternet kullanıcıları da Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde fotoğraf çekilen Ayşe Teyzenin bulunması için adeta seferber oldu. Uzun uğraşların sonucunda Ayşe Teyzenin İzmir'de yaşadığını öğrenen Öztemel çifti, İstanbul'dan İzmir'e fotoğraf makinesini teslim etmeye gitti. Üçlü arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Ayşe Teyze kendisini bulan çiftle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Bu fotoğraflar benim 10 yıllık birikimim"

Ayşe Teyzeyi, onu tanıyan bir sosyal medya kullanıcısı aracılığı ile bulan Öztemel çifti, soluğu İzmir'de aldı. Tek başına katıldığı turlarla 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında pek çok yer gezen Ayşe Kurucu, makinesine kavuşmanın sevincini yaşarken, "Fotoğraf makinem kaybolunca çok üzülmüştüm. Makine yine alınır ama içindeki fotoğraflar önemliydi. Fotoğrafları hiçbir yere aktarmamıştım. 10 yıllık birikimim. O yerlere bir daha gitme imkanım olmaz. Bana dünyayı bağışladınız sanki" dedi.

"Ev kadını gezmeyi sevemez mi?"

Öte yandan, birçok internet kullanıcısı Ayşe Teyzeyi bulmak için uğraşırken, bazıları da bu paylaşımın viral reklam amaçlı olduğunu iddia etmişti. Tülin Temel Öztemel bunun üzerine sosyal medya hesabında şu yazıyı paylaşmıştı:

"Çok insani bir durum bir kişinin eşyasını unutması aslında ama içinden böyle fotoğraflar çıkınca olayın seyri değişiyor tabii ki. Fakat bu durum şunu görmemi sağladı; insanlar iyi niyetini çoktan kaybetmiş. Her şey yalan, dolan diye düşünülüyor. Bu yaşlarda bir ev kadını gezmeyi sevemez mi? Neden bu şaşkınlığımız?"

"Biz Ayşe Teyzeye ulaştık çok şükür. Makinesini de kendisine ulaştıracağız inşallah. İyilik yapıp ona ulaşmamızı sağlayanlar her gün bomba ve ölüm haberlerinden sıyrılıp güzel şeyler görmenin ve bir iyiliğe yardım etmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Onlara bir anı olacak, bize olduğu gibi."