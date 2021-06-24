Özgür Karabat: TÜİK'i çalışmadığı yerden yakaladık

TÜİK dün yaptığı açıklamada bugün açıklanması planlanan 2020 Ölüm ve Ölüm Nedeni istatistiklerini açıklamayı ertelediğini duyurdu. CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, "Sanırım TÜİK'i hazırlıksız yakaladık, çalışmadığı yerden sorduk, gerçi çalışma anlayışı da fazlasıyla sorgulanır haline gelmiş bir kurum. Sanırım bu ayrıntıya kimsenin dikkat etmeyeceğini düşündüler ve ortaya çıkınca hazırlıksız yakalandılar" açıklamasını yaptı.

Karabat, geçtiğimiz haftalarda TÜİK verilerine dayanarak nerede oldukları belli olmayan 218 bin vatandaşın kayıp olduğunu gündeme getirmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak açıklanması için soru önergesi vermişti.

'Kayıp 250 bin kişi nerede' diye sormuştu

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlarda bir ayrıntıya dikkat çekmiş ve Türkiye Nüfusunda yaklaşık olarak 250 Bin kişilik bir azalama olduğunu ve bu azalmanın ölümler yüzünden mi yoksa işsizlik yüzünden kaynaklanan bir göç hareketi mi olduğunu sormuştu. Bu açıklama sonrasında gözler TÜİK'in bugün duyurmasını beklediği ölüm rakamlarına çevrilmişti. Fakat bu açıklamanın ertelendiği duyuruldu.

TÜİK yaptığı açıklamada, “Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020” haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

"TÜİK'e çalışmadığı yerden sorduk"

TÜİK'in yaptığı bu açıklama sonrası CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat “Sanırım TÜİK'i hazırlıksız yakaladık, çalışmadığı yerden sorduk, gerçi çalışma anlayışı da fazlasıyla sorgulanır haline gelmiş bir kurum. Sanırım bu ayrıntıya kimsenin dikkat etmeyeceğini düşündüler ve ortaya çıkınca hazırlıksız yakalandılar.” açıklamasını yaptı.

"TÜİK'in işini kolaylaştırayım"

Özgür Karabat yaptığı açıklamada, “İşimiz vatandaşın huzurunu ve refahını artırmak kadar devlet kurumlarının kusursuz çalışmasını da sağlamak, bu konuda TÜİK'in de işini kolaylaştırmak isterim, ben onlara kayıp vatandaşların rakamını net olarak sundum, onların yapması gereken tek şey yurtdışına göç eden vatandaşlarla hayatını kaybeden vatandaşların sayısını toplamak sonrada eldeki rakamı 218 binden çıkartmak, hesap makinesiyle halledebilirler” ifadelerini kullandı

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat TÜİK'in geçtiğimiz ay açıkladığı rakamlarda istatistiksel olarak sıkıntılı bir durum olduğunu tespit edip nerede olduğu belli olmayan 218 bin kişilik bir kayıp olduğuna dikkat çekmiş ve bu konunun açıklanması için meclise araştırma önergesi vermişti.