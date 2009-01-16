'Özgür kadın'a rahat yok

Edirne'nin en işlek caddesinde bulunan Sevda Çeşmesi'ndeki aslan heykeli ile özgür kadını simgeleyen rölyefin elinde tuttuğu güvercin heykeli gece kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yerinden söküldü. Başkan Hamdi Sedefçi, olayı üzüntü verici olarak nitelendirdi.



Olay, dün gece Edirne'nin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ne Edirne Belediyesi'nce yaptırılan ve Edirne'nin kurtuluşu olan 25 Kasım günü açılışı yapılan ‘Sevda Çeşmesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler gece saatlerinde ağzından su akan aslan heykeli ile, özgür kadını simgeleyen güvercin heykelini yerinden söktü. Zemini buz tutan çeşmenin içine düşen heykeller hasar gördü. Sabah caddede devriye görevi yapan zabıta ekiplerini durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri inceleme yaptı ve daha sonra havuz içinde bulunan ve hasar gördüğü tespit edilen heykeller onarım için Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürüldü.



Sedefçi: Üzüntü verici



Edirne Belediye Başkanı CHP'li Hamdi Sedefçi, “Eğer sadece biri düşmüş olsa hava şartlarından dolayı olduğunu düşünebilirdik. Ancak, 2 heykelde düşmüş ve zarar görmüş. Arkadaşlarımız nedenini araştırıyor. Bu heykellerin kendiliğinden düştüğünü sanmıyorum. Zorlama ile düşmüş olabilir. Üzüntü verici bir olay. Çağdaş Edirne'de böyle olayların olması üzüntü verici. Bunlar halkın malı. Bu hizmetlerden rahatsız olanlar var. Onlar zarar vermiş olabilirler. İnşalah bir daha bu tür olaylar olmaz” dedi.



‘İhaleye fesat karıştırmak' suçlaması ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından düzenlenen ‘Arasta Operasyonu' kapsamında geçen Nisan ayında tutuklanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tehdit edildiği gerekçesiyle kendisine özel koruma tuttuğu belirtildi.



Bugün Saraçlar Caddesi'nde gezintiye çıkan Başkan Sedefçi'yi koruması bir an olsun yalnız bırakmadı. Bıyığı ve iri cüssesi ile dikkat çeken koruma Başkan Sedefçi'nin her adımını takip etti. Gazetecilerin, “Koruma mı tuttunuz?” sorusu üzerine Başkan Sedefçi, “Koruma olabilir. Belediye başkanını koruması olamaz mı? İhtiyaç duydum ve yanımda bulunuyor” dedi.

