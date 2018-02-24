'Özgür inek' stresten öldü

Polonya’da mezbahaya götürülmek üzere arabaya yüklenirken kaçarak bir adacıkta yaşamaya başladıkta sonra yakalanan inek çiftlik yolunda stresten öldü.

Limuzin cinsi inek, 23 Ocak’ta mezbahaya götürülmek istenirken kamyondan kaçmıştı. Peşinden koşanlara rağmen tarlaları ve ormanı aşıp Nyskie Gölü’ne dalan inek, göldeki adacığa ulaştı. İnek, kendisini yakalamak için adaya gelmeye çalışan itfaiye ekiplerini görünce, bu kez 50 metre mesafedeki bir başka adaya yüzdü.

Bu sırada dünya basınında manşetlere çıkan ineği satın almak isteyenler oldu. ABD, Britanya ve Almanya’da 20’yi aşkın kişi ve vakıf 5 bin zloty değerindeki ineği almak istediğini açıkladı; fiyat 20 bin zloty’ye kadar çıkarken, önerilen ineği Nyski Belediye Başkanı Czeslaw Bilobran satın aldı.

Ancak inek, Maciej Zych adlı drone kullanıcısının yerini tespit etmesi sonrası perşembe sabahı bir avcının yanı sıra iki veterinerin de bulunduğu bir ekip, uzaktan üç tane sakinleştirici iğne yaparak ineği yakaladı. Emekliye ayrılan atların yaşadığı bir çiftliğe götürülmesi planlanan inek traktörde hayatını kaybetti.