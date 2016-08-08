Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliği kampanyası sona erdi

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyası sona erdi.

Kampanya kapsamında 100 isim nöbete destek verdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini Zana Kaya üstlenecek.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Zana Kaya, dayanışmanın amacına ulaştığını düşündükleri için kampanyayı sonlandırdıklarını belirtti.

Basının yayın yapma hakkı tehlikesinin hala devam ettiğini dile getiren Kaya, bu dayanışma ağının bundan sonra da başka şekillerde süreceğini belirtti.

"Kampanya amacına ulaştı"

Gazetelerine yönelik yayın yapamayacak kadar yoğun davaların açıldığına dikkat çeken Kaya, kampanyanın bu kadar sahipleneceğini tahmin etmediklerini söyledi.

"Kampanyanın büyümesi bir telaş yarattı. Bunu kırmak için üç Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenlerimizi tutukladılar. Ama bu da ters tepki yaptı. Giderek büyüdü ve dünyaya yayıldı. Bunun sonucu tutukladıkları yayın yönetmelerini bırakmak zorunda kaldılar."

Kaya, dayanışmanın amacına ulaştığını düşündükleri için kampanyayı sonlandırdıklarını söyledi:

"Ancak tamamen bir sonlandırma değil. Güçlü dayanışma ağı başka biçimde başka formatlarla sürecek. Çünkü özellikle 15 Temmuz'dan sonra basına dönük baskılar çok daha ciddi ve hayati bir hal aldı. Yayın yapma hakkı tehlikesi hala devam ediyor. Bundan sonra bu dayanışma ağı çok daha güçlü ve başka biçimlerle sürecek. Bu tehlike büyüdükçe bizim de mücadelemiz, mevcut karşı koyuşumuz artacaktır.”

Özgür Gündem'in 56 nöbetçi genel yayın yönetmeninden en az 50'si hakkında soruşturma başlatıldı, soruşturmaların 16'sı davaya dönüştü.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin tutuklandı, ardından serbest bırakıldı.