Özgür Gündem'in 6 nöbetçi yayın yönetmeni hakkında karar verildi; 2'sine hapis, 3'üne para cezası!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası’na katılanlardan altısının davasına bugün devam edildi. Necmiye Alpay'ın duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Örgüt açıklamalarını yayımlamaktan Faruk Balıkçı'ya 6 bin, Dicle Anter ve Derya Okatan'a ise 7 bin lira para cezası verildi. Kumru Başer ve Ayşe Batumlu'ya örgüt propagandasından 1 yıl 3 ay ceza verildi, cezalar ertelendi.

Nöbetçi genel yayın yönetmenler, Kumru Başer, Necmiye Alpay, Dicle Anter, Derya Okatan, Ayşe Batumlu ve Faruk Balıkçı bugün hâkim karşısına çıktı.

Özgür Gündem davaları İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9.30'da başladı. Mahkeme Necmiye Alpay dosyasının Özgür Gündem ana davası ile birleştirilmesi talebiyle dosyayı 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeye karar verdi.

Faruk Balıkçı'ya propagandadan beraat, nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı sırada Özgür Gündem gazetesinde örgüt açıklamalarını yayımlamaktan 6 bin para cezası verildi.

Diğer nöbetçi genel yayın yönetmeni Dicle Anter ve Derya Okatan'a ise örgüt açıklamalarını yayımlamaktan 7 bin lira para cezası aldı.

Kumru Başer ve Ayşe Batumlu 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezaları ertelendi.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, savcının nöbetçi yayın yönetmenler hakkında hazırladığı iddianamelerde istenen cezalar şöyleydi:

Kumru Başer, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasında 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Necmiye Alpay, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaa verdi, "propaganda"dan hapis istedi.

Dicle Anter, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi,10,5 yıla kadar hapis istendi.

Derya Okatan 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi,10,5 yıla kadar hapis istendi.

Ayşe Batumlu 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi, 7,5 yıl hapis istendi.

Faruk Balıkçı 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi, "propaganda" suçlamasıyla hapsi istendi.

Davalar mart, nisan, mayıs ve temmuz aylarında devam edecek. Diğer duruşmalar şöyle:

16 Mart

Hakkı Boltan, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Nevin Erdemir, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Hasan Hayri Şanlı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

21 Mart

Şebnem Korur Fincancı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Erol Önderoğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ahmet Nesin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

28 Mart

Jülide Kural, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasını verdi, 10,5 yıla kadar hapis istedi.

İlham Bakır (yazar), İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakında mütalaa verildi, 7,5 yıla kadar hapis istendi.

11 Nisan

Veysi Altay, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Can Dündar, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

18 Nisan

Hüseyin Tahmaz, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemezi.

20 Nisan

Tuğrul Eryılmaz, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, saat 10.10.

9 Mayıs

Ayşe Düzkan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Hüseyin Akyol, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ragıp Duran, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

M. Ali Çelebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

16 Mayıs

Murat Çelikkan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa veren savcı 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Beyza Üstün, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa veren savcı 7,5 yıla kadar hapis istedi.

4 Temmuz

Ertuğrul Mavioğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Faruk Eren, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Celal Başlangıç, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ömer Ağın (yazar), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

İhsan Çaralan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Celalettin Can, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Fehim Işık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Öncü Akgül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ne olmuştu?

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası 3 Mayıs 2016'da başladı. 7 Ağustos 2016'da sona erdi.

Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 50’sine soruşturma açıldı. 38 dosya davaya dönüştü.

Dava açılanlar

A. Kumru Başer, Ahmet Nesin, Ayşe Batumlu, Ayşe Düzkan, Beyza Üstün, Can Dündar, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Cengiz Baysoy, Çilem Küçükkkeleş, Derya Okatan, Dicle Anter, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Balıkçı, Faruk Eren, Fehim Işık, Hüseyin Tahmaz, Hakkı Boltan, Hasan Cemal, Hasan Hayri Şanlı, İbrahim Bodur, İhsan Çaralan, Julide Kural, M. Ali Çelebi, Murat Çelikkan, Murat Uyurkulak, Nadire Mater, Necmiye Alpay, Nevin Erdemir, Öncü Akgül, Ragıp Duran, Said Sefa, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Tuğrul Eryılmaz, Veysi Altay, Yıldırım Türker.

38 nöbetçi yayın yönetmeni 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi (Terör örgütü propagandası yapmak) ve 6. maddesini (Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basma veya yayınlamak) ihlalden yargılanıyor.

3 yazara da dava açıldı

Celal Başlangıç'ın yayın yönetmenliğinde yayımlanan bir yazıdan dolayı Ömer Ağın, Cengiz Baysoy'un yayın yönetmenliğinde yayımlanan bir yazıdan dolayı İmam Canpolat, Jülide Kural'ın yayın yönetmenliğinde yayımlanan bir makaleden dolayı da İlham Bakır hakkında da dava açıldı.

Nöbetçi yayın yönetmenlerinden Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı 20 Haziran 2016’da tutuklandı, 10 gün sonra serbest bırakıldılar.

4 yönetmene karar

Şanar Yurdatapan, İbrahim Bodur, Cengiz Baysoy ve Çilem Küçükkeleş'in davaları karara bağlandı. Her dört yayın yönetmenini ayrı ayrı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6/2. maddesinden hapisten 6 bin TL para cezasına; TMK 7/2'den ertelemeli 15 hapse mahkum etti. Baysoy ile yargılanan İmam Canpolat da TMK 7'den 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı ama cezası ertelenmedi.

Kızılkaya dosyaları

Özgür Gündem soruşturması kapsamında açılan 38 davanın hepsinde gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya da sanık. Kızılkaya'nın dosyaları nöbetçi genel yayın yönetmenleri ile yargılandığı davalarda ayrıldı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem ana davası ile birleştiriliyor.

Özgür Gündem ana davası

Ana davada Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu Üyeleri, yönetici ve yazarları olan Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Ragıp Zarakolu, Filiz Koçali, Eren Keskin, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Bilge Oykut yargılanıyor. Dava kapsamında Kızılkaya ve Sancılı hâlâ tutuklu.