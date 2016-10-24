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Medya

Özgür Gündem’in 3 nöbetçi yayın yönetmeni yarın mahkemede

3 yayın yönetmeni 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılanıyor

24 Ekim 2016 19:13

Özgür Gündem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Faruk Eren, İhsan Çaralan ve Ertuğrul Mavioğlu yarın hakim karşısına çıkacak. 

Evrensel’de yer alan habere göre, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel Yazarı İhsan Çaralan ve Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte Özgür Gündem’in Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılanıyor.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davalarda Ertuğrul Mavioğlu saat 10:00’da, İhsan Çaralan saat 10:10’da, Faruk Eren ise saat 11:00’de hakim karşısına çıkacak.

Davalar kasımda devam edecek

Özgür Gündem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can 1 Kasım’da, TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Yayıncı Ahmet Nesin ise 8 Kasım’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. 

 

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özgür gündemFaruk Erenİhsan ÇaralanErtuğrul Mavioğlu

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