Özgür Gündem'den tartışma yaratan karikatürü için açıklama: Duyarlı Müslüman okurlarımızı üzdüysek özür dileriz

PKK'ya yakın çizgide yayın politikasıyla bilinen Özgür Gündem gazetesi, 10 Mart 2016 tarihinde yayımladıkları, Hz. Muhammed'in sözünün de yer aldığı tartışma yaratan karikatür hakkında özür açıklaması yaptı. Bir kadının bir erkeğin ayakları altında resmedildiği ve üstünde "Cennet anaların ayakları altındadır" hadisinin yazıldığı karikatür için "Karikatür son derece açık bir biçimde erkeklerin kadınları ezmesiyle ilgilidir ve buradan Hz. Muhammed’e yönelik bir hakaret anlamı çıkarılması da mümkün değildir" savunması yapan Özgür Gündem, "İnsaf ve vicdan sahibi her insan, karikatürde Hz. Muhammed’in sözü hatırlatılarak, erkeklerin kadın üzerindeki baskısının eleştiri konusu yapıldığını, Hz. Muhammed’in hadisinin yüceltildiğini anlar. Ancak, hiç istemediğimiz halde, duyarlı müslüman okurlarımızı da üzdüysek eğer, özür dileriz" dedi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan açıklama şöyle:

Okurlarımızın da takip ettiği gibi son birkaç gündür, gazetemizde yayınlanan bir karikatürden hareketle, bir yandan sosyal medyada, bir yandan da sokaklarda provokasyon kokan bir söylem geliştirilerek gazetemize karşı bir kampanya örgütlenmek istenmektedir.

Bizim tarihimizi herkes bilir: Gazetemiz Özgür Gündem, kurulduğu günden beri bütün dini inançlar, bütün mezhepler ve cemaatlere karşı eşit mesafede ve saygılı bir duruş göstermiş, bir yandan düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna dek savunurken, diğer yandan da yurttaşlarımızın inanç dünyasına saygısızlık veya ayrımcılık olarak anlaşılabilecek tutumları reddetmiştir.

Sözü edilen karikatür, son derece açık bir biçimde erkeklerin kadınları ezmesiyle ilgilidir ve buradan Hz. Muhammed’e yönelik bir hakaret anlamı çıkarılması da mümkün değildir. İnsaf ve vicdan sahibi her insan, karikatürde Hz. Muhammed’in sözü hatırlatılarak, erkeklerin kadın üzerindeki baskısının eleştiri konusu yapıldığını, Hz. Muhammed’in hadisinin yüceltildiğini anlar. Ancak, hiç istemediğimiz halde, duyarlı müslüman okurlarımızı da üzdüysek eğer, özür dileriz.

Şüphesiz, gazetemizdeki her yazı, her haber, her çizim eleştiriye açıktır. Aynı şekilde söz konusu karikatür de eleştiri konusu yapılabilir. Ancak aylardır Kürt halkına reva görülen korkunç zulme, kanlı katliamlara, tarihin ve insanlığın, kadınların ve çocukların, en önemlisi de insan onurunun ayaklar altında çiğnenmesine ve hatta ibadet yerlerinin tank mermileriyle berhava edilmesine sesini çıkarmayan, dahası bu zulme ortak olanların bir fırsat bulmuşçasına gazetemize saldırmasını kabul edemeyiz.

Halkımız, 90’lı yıllarda dini çıkarlarına alet ederek yüzlerce insanımızın kanına giren çeteleri çok iyi tanımaktadır. Bugün aynı çetelerin Suriye ve Irak’ta DAİŞ, El Nusra ve başka isimler altında ‘İslam’ın adını kirleterek işlediği korkunç cinayetlere de tanık olmuştur. Kutsal değerler ve İslamiyetle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu güruhun şimdi Kürt yurtseverliğine Kürdistan Özgürlük Hareketi’ne ve gazetemize saldırılar yöneltmeye kalkması gerçekten de ibret vericidir.

Gazetemiz, dün olduğu gibi bugün de insan hakları, özgürlükler ve demokrasi çizgisinden bir milim sapmadan, halkımızın manevi değerlerini zalimlere yandaşlıktan başka marifeti olmayanların kirli ayakları altında ezdirmeden yoluna devam edecektir. İslama hakaret arayanlar, Rakka, Musul gibi yerlere ve ayrıca geçmişin “domuzbağı” cinayetlerinin işlendiği evlere bakmalıdır. Ne İslama, ne de başka herhangi bir inanış ya da mezhebe hakaret, Özgür Gündem’in kapısından içeri girmemiştir ve girmeyecektir.

Şêx Seîd ve Seyyid Rıza’ların yolundan yürüyen değerli halkımızın bu çeşit “fitne” ve “fesat” hareketlerine itibar etmeyeceğini biliyoruz

Okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.