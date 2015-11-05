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Özgür Gündem'den 19 gazeteciye terör soruşturması!

“Soruşturmayı basın savcılığı değil, terörle mücadele savcılığı yapıyor”

05 Kasım 2015 17:06

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Özgür Gündem eş genel yayın yönetmenleri, yazarları ve çalışanları olmak üzere 19 kişi hakkında "terör örgütü propagandası” yapmaktan soruşturma açıldı.

Özgür Gündem’den Davut Uçar, T24’e yaptığı açıklamada Eş genel yayın yönetmenleri Hüseyin Aykol ile Eren Keskin, gazetenin köşe yazarları ve blog yazarları ile muhabirlere soruşturmanın Eylül ayında açıldığını ancak tebligatın 2 Kasım’da kendilerine ulaştığını söyledi. Yazarlar hakkında “terör örgütü propagandası yapmaktan” açılan soruşturma hakkında başka bir bilgileri olmadığını belirten Uçar, “Soyut bir tebligat ulaştı elimize. Detayları yarın adliyede öğreneceğiz” dedi. Uçar, ayrıca soruşturma açılanlar arasında bulunan Suat Bozkuş ile Baki Gül’ün yurt dışında yaşadıklarını ancak buna rağmen ifadeye çağrıldıklarını söyledi.

 

“Soruşturmayı basın savcılığı değil,
terörle mücadele savcılığı yapıyor”

 

Özgür Gündem’e açıklamada bulunan gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Avukat Eren Keskin de Türkiye’de gazetecilik faliyetlerinin “terör suçu” olarak değerlendirilmesinin basın özgürlüğü için yeni bir durum olduğunu söyledi. Keskin, “Bu soruşturmanın hukuken hiçbir açıklaması yoktur. Çünkü soruşturmayı basın savcılığı değil, terörle mücadele savcılığı yapıyor. Belli ki, yazılarımız nedeniyle terör suçlusu olarak değerlendiriliyoruz. Bu Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Aynı zamanda Kürt sorununda çözümsüzlük politikasının devam edeceğinin de göstergesidir” dedi.

Soruşturmaya çağrılan isimler ise şöyle:

Suat Bozkuş

Baki Gül

Hayri Demir

Şenel Karataş

Eyyüp Güven

Hasan Kıyafet

Kemal Bülbül

Hüseyin Aykol

Eren Keskin

Hasan Ali Kızıltoprak

Arif Altan

Ersin Çaksu

Reyhan Çapan

Zana Farqini

Doğan Durgun

Metin Yeğin

Mehmet Güç

Ayşe Batumlu

Baki Gül

Ömer Ağın

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