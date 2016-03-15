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Gündem

Özgür Gündem'de çalışan gazetecilerin sarı basın kartları iptal edildi

İptal kararını, gazete çalışanı Sedat Yılmaz, Twitter'dan duyurdu

15 Mart 2016 12:51

Özgür Gündem gazetesinde çalışan gazetecilerin sarı basın kartlarının iptal edildiği duyuruldu. Özgür Gündem'in dünkü sayısı hakkında ''Ankara'daki bombalı saldırıya atıf yapılarak övücü yayın yapıldığı'' gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla  toplatılma kararı çıkmıştı.

Özgür Gündem çalışanı Sedat Yılmaz, olayı Twitter hesabından duyurdu. Yılmaz, "Başbakanlık basın kartım 'iptal edilmiştir' mesajıyla uyandım, çok şaşırdım... Özgür Gündem'in tüm çalışanlarının basın kartı iptal edilmiş" paylaşımları yaptı. 

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