Özgür Gündem'de çalışan gazetecilerin sarı basın kartları iptal edildi

Özgür Gündem gazetesinde çalışan gazetecilerin sarı basın kartlarının iptal edildiği duyuruldu. Özgür Gündem'in dünkü sayısı hakkında ''Ankara'daki bombalı saldırıya atıf yapılarak övücü yayın yapıldığı'' gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla toplatılma kararı çıkmıştı.

Özgür Gündem çalışanı Sedat Yılmaz, olayı Twitter hesabından duyurdu. Yılmaz, "Başbakanlık basın kartım 'iptal edilmiştir' mesajıyla uyandım, çok şaşırdım... Özgür Gündem'in tüm çalışanlarının basın kartı iptal edilmiş" paylaşımları yaptı.