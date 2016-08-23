Özgür Gündem yöneticisi Kaya ve Kızılkaya tutuklandı

Geçen hafta kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan baskın sırasında gözaltına alınan gazetenin genel yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya ve yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Altı gündür gözaltında tutulan iki gazeteci bugün çıkarıldıkları savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmişti.

16 Ağustos tarihinden bu yana gözaltında tutulan Kaya ve Kızılkaya savcılık ifadelerinde kendilerine yöneltilen "PKK/KCK emriyle haber yapmak", "Örgütle ilişki içinde olmak" "Örgütün üyesi olmak ve propagandasını yapmak" suçlamalarını reddettiler.

İnan Kızılkaya "Okuyucu kitlemiz ve Türkiye kamuoyu olup bitenleri bir de PKK/KCK'nın penceresinden görmek istediği için bu haberleri yapmaktayız" dedi.

Gazetenin iki yöneticisine Özgür Gündem'in gelir kaynaklarıyla ilgili de sorular yöneltildi.

Kaya ve Kızılkaya gazetenin gelirlerinin satış ve reklam gelirlerinden oluştuğunu söylediler.

Özgür Gündem gazetesine yapılan baskında gözaltına alınan yirmiyi aşkın gazete çalışanı ise ertesi gün savcılıktan, mahkemeye sevkedilmeden serbest bırakılmışlardı.

Bu arada, gazetecilere ilişkin yeni gözaltı haberleri de geldi.

Van TV Hakkari temsilcisi ve İHA Muhabiri Serkan Kaya gözaltına alınırken, Siirt'te 10 gün önce gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı muhabiri Engin Eren'in ifadesinin de bugün alınacağı belirtiliyor.

Bu arada dün akşam Gayrettepe'deki Emniyet Müdürlüğü binası civarında hazırladığı bir haberle ilgili fotoğraf çekerken gözaltına alınan ve geceyi nezarette geçiren Tuğba Tekerek bugün serbest bırakıldı.

Tekerek'in Çağlayan adliyesinde savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını avukatı Veysel Ok duyurdu.

Avukatı, fotoğraf çekerken gözaltına alınan Tekerek'e, twitter hesabına bakılarak, Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı bir video klibi üzerine yorumla tekrar twitlediği bir mesajından dolayı "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması getirildiğini anlattı.

Avukat Ok "Gözaltına alınması o kadar hukuksuz ki savcı bile ifade almadı" dedi.

İki kare fotoğraf çektiği için "polisleri çektin" denilerek gözaltına alındığını ve üç saatlik inceleme sonucu sosyal medya paylaşımlarından birinde cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlandığını kaydeden Tekerek, serbest bırakıldıktan sonra nezarethanelerdeki koşullara da dikkat çekti.

Tekerek, çok küçük iki odada aralarında 8 aylık bir kadın da dahil toplam 23 kişinin kaldığını, çoğu Anadolu adliyesinde katiplere yönelik cemaat operasyonunda alınan bu insanların avukatlığını kimsenin üstlenmediğini, yakınlarıyla da görüştürülmediklerini söyledi.