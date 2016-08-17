Özgür Gündem yazarlarına polis baskını

Özgür Gündem gazetesinin mahkeme kararıyla "PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle geçici olarak" kapatılması sonrası polis, gazetenin yöneticileri ve yazarlarının da aralarında bulunduğu kişilerin evlerine baskın düzenleyerek arama yapıyor.

Şu ana kadar evlerinde arama yapılan isimler arasında Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan ile gazetenin yazarlarından Ragıp Zarakolu, Eren Keskin ve Filiz Koçali de bulunuyor.

Eren Keskin, aynı zamanda Özgür Gündem'in eski genel yayın yönetmenlerinden.

Lire dergisince "geleceğin 50 yazarı" arasında gösterilen ve 2010 yılında Taş Bina ve Diğerleri adlı eseriyle Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanan Aslı Erdoğan, evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan gazetenin avukatları, evleri basılan herkesle ilgili gözaltı kararı olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Avukatlar, süreçle ilgili olarak gerekli bilgilere ulaşmakta güçlük çekmekten şikayetçi.

Özgür Gündem gazetesine dün düzenlenen baskın sonrası gazetenin genel yayın yönetmeni Zana Kaya ve sorumlu müdürü İhsan Kızılkaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülmüştü.

Avukat Sinan Zincir, diğer 22 kişinin de eşitli karakollarda gözaltında tutulduğunu söyledi.

Bir diğer avukat Özcan Kılıç ise dün karakollarda görüştükleri bu kişiler hakkında baskın öncesi gözaltı kararı olmadığını ve onların Cuma gününe kadar gözaltında tutulduktan sonra savcılığa getirileceklerini belirtti.

Evlerine baskın düzenlenen Özgür Gündem gazetesi yazarları ise tepkili. Bazı baskınlar, yazarlar evde yoken yapılmıştı.

Gazetenin yazarlarından Eren Keskin bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana destek veren tüm dostlar sağ olun. Dün, ben Diyarbakır'da iken, evim maskeli timler tarafından basıldı arandı. 85'lik annem korktu. İlk uçakla döndüm İstanbul'a. Gözaltı kararı var mı bilmiyorum. Varsa Gurbetelli'ye, Ape Musa'ya, Ferhat'a borcum için gideceğim" dedi.

Facebook sayfasından açıklama yapan yazar Ragıp Zarakolu ise yasal ikameti olan oğlunun evinin, oğlu tatildeyken basıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu barbarca davranışı protesto ediyorum. Kırk yıl basın davalarında yargılandım… Savcılıktan bana tebligat yapıldı. Ben de gidip yazılarıma her zaman sahip çıkıp, saçma iddiaları yanıtladım… Böyle rezalet görmedim, Doksanların kirli savaş yılları dahil…"