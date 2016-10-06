Özgür Gündem gazetesi emek sayfası editörü Mehmet Akyol hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl Kararnamesi ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin emek-ekonomi sayfası editörlüğünü yapan Mehmet Akyol, hayatını kaybetti. Akyol, uzun zamandır Florence Nightingale Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu.

Akyol için Cumartesi günü kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin mühürlenen binası önünde tören düzenlenecek.

“Düşündüğüm gibi eylemek istiyorum”

Akyol, Özgür Gündem’de yayınlanan son röportajında anılarını anlattıktan sonra, gazetede çalışma nedenini şöyle özetlemişti:

“Özgür Gündem, Türkiye ve Kürdistan’da yaşananları objektif olarak verebilen tek gazete. Özgür Gündem belki eleştirilebilir noktaları olabilir ama Kürdistan’da olanları Gündem’den öğrenebilirsiniz.

“Düşündüğüm gibi eylemek istiyorum. İnsan başka türlü yaşadığı zaman insan olamıyor. Bugün de cezalarla karşı karşıyayız. Mazlum Doğan’ı anmak gerekirse içerideyken ilk olarak ‘Yaşamak direnmektir’ diyenlerden ben de bu çizgide gazeteye karınca kararınca katkı sunmak için çalışıyorum.”

Mehmet Akyol kimdir?

Mehmet Akyol Hatay’da doğdu.

Akyol, 1970’lerde Kıvılcım Hareketi’nin partisi olan Vatan Partisi üyesi, 1976 yılından 1980 askeri darbesine kadar yayın hayatını sürdüren Vatan Partisi’nin haftalık yayın yapan Sosyalist adlı gazetesinde yazı işleri müdürü oldu.

Kıvılcım Hareketi’ni temsil eden Sosyalist Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olan Akyol, 1979’da gazetede Mazlum Doğan’ın PKK’nin kuruluş bildirgesini özetleyen bir yazısı nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.

Ayrıca aynı yıl 8 aylık süre içinde 23 davadan 2 bin 100 yıl ceza alan Akyol, 12 Eylül’den 25 gün önce 19 Ağustos 1980’de yurt dışına çıktı.

26 yıl süren sürgünlük döneminde, İsviçre’de solcu sendika UNIA’nın örgütlenme sekreterliğini yaptı.

Akyol, Türkiye’ye geldikten sonra Özgür Gündem’de gazeteciliğe devam etti.

Aynı zamanda Sosyalist Dayanışma Dergisi’nin de yazarı olan Akyol, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde de aktif çalışma yürüttü.

Akyol, aynı zamanda Devrimci Turizm Sendikası kurucu üyesi arasında bulunup yöneticilik de yaptı.