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Özgür Gündem davasından: İllegal hiçbir şey yapmadık; gazeteci üç maymunu oynamaz

Savcı tüm tahliye taleplerini reddetti, duruşma 22 Haziran'a ertelendi

14 Mart 2017 17:38

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeleri Dilbilimci Necmiye Alpay, Yazar Aslı Erdoğan ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Savcı, tüm tahliye taleplerini reddetti, duruşma 22 Haziran'a ertelendi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile Yayın Danışma Kurulu üyeleri Yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye Alpay’ın tutuklu olarak yargılandıkları davaya devam edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki, 4’ü tutuklu 9 kişinin, "örgüte üye olmak", "örgüt propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından yargılanan sanıklardan dil bilimci Necmiye Alpay ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı savunmalarını yaptı.

Gazeteci üç maymunu oynamaz

Önceki oturuma kötü hava koşulları gerekçe gösterilerek getirilmeyen İnan Kızılkaya savunmasında, "Hayvan barınağını andıran bir yerde tutulduk. Gazeteler verilmedi. Televizyon izlettirilmedik. Tecrit edildik. Mektuplarımız gönderilmedi. Kötü muameleye maruz kaldık. Gazeteci üç maymunu oynamaz, duyarlı olmalıdır. Yaşasın gazetecilik. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılığı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile oturuma katıldı. Sancılı "Yaptığımız herşey legaldir. İllegal bir şey yoktur" dedi.

Davanın avukat sanığı Eren Keskin, "Bir yere gideceğim yok. Gerekirse cezaevine girererim ama işimi zorlaştıran imza yükümlülüğümün kaldırılmasını istiyorum" sözleriyle talepte bulundu. Aslı Erdoğan ise yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

İddialar delilsiz

Avukatlar iddiaların delilsiz olduğunu belirtti. Bu kapsamda söz alan avukat Gülizar Tuncer, "Ortada hukuki bir değerlendirme, delil yok. İnan Kızılkaya'nın terör örgütü üyesi olup olmadığını nasıl tartışabiliriz. İddianamenin tek dayanağı gazete içerikleri. Bunlar nasıl örgüt iyeliği dayanağı olabilir" dedi.

 

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