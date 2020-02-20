Özgür Gündem davasında savunma için süre verilerek duruşma ertelendi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Eş Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan, Hasan Başak ve gazetenin bazı yazarlarının yargılandığı davada 14. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldğü

Dava kapsamında sanıklar Özgür Gündem'de yayımlanan bazı haber ve yazılar gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası," "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Savcı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan Sanık Methi Kaya mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi.

Hüseyin Aykol'un avukatı Özcan Kılıç esas hakkında yaptığı savunmada, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında açılan davaların basın özgürlüğünü engellemenin temel bir aracı haline geldiğini söyledi. Mütalaada suçla şahıs arasında bağlantı kurulmadığını söyleyen Avukat Özcan Kılıç, ”Üçüncü şahısların yazdığı yazının sorumluluğu doğrudan doğruya müvekkillerime yükleniyor. Bu da suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır" dedi. Kılıç, davanın ifade ve basın özgürlüğüne aykırı bir şekilde açıldığını ve suç unsurlarının oluşmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti ifadesi alınmayan sanıkların savunmalarını tamamlamaları için süre vererek davayı 14 Mayıs tarihine erteledi.