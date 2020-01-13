Özgür Gündem davasında savcı, Eren Keskin ve Aslı Erdoğan için hapis cezası istedi

Duruşma savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, gazetenin yayın danışma kurulunda yer alan yazar Aslı Erdoğan’ın farklı tarihlerde gazetede yayınlanan 4 yazısında “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Necmiye Alpay için beraat talebi

Mütalaada, yazar ve dilbilimci Necmiye Alpay ile Bilge Aykut hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Zarakolu ve Koçali'nin dosyasının ayrılması istendi

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya hakkında, “örgüt üyeliği” suçundan Bilir Kaya hakkında ise “örgüt propagandası” suçundan ceza isteyen savcılık, ifadesi alınmayan Ragıp Zarakolu ile Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcılık, tüm sanıklar için istenen “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçunun, unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmemesini istedi.

Keskin: Bizi düşman olarak olarak görüyorsunuz

Sanıklardan Eren Keskin; “Ben iddia makamı tarafından silahlı terör örgütü üyesi olarak adlandırılıyorum. Bu mütalaa Türkiye’nin kendi iç hukukuna da aykırıdır. Bizi düşman olarak görüyorsunuz. Ben 30 yıldır insan hakları savunucusuyum. Aynı zamanda 30 yıldır da avukatım. Ama siz benim silahlı terör örgütü üyesi olduğumu söylüyorsunuz. Bu akıl almaz bir durum, siz bile inanabiliyor musunuz. Bununla ilgili savunma hazırlayacağım. Süre talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Şubat’a bıraktı.

İddianamede ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut’un, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.

Aslı Erdoğan 136 gün cezaevinde kalmıştı

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilen Erdoğan, “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile tutukluğu devam etmişti. Aslı Erdoğan, 135 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edilmişti.