Özgür Gündem davasında "Anayasa'ya aykırılık" talebine ret

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nde nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan 13 gazetecinin davası bugün (16 Temmuz) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatlar savunmalarında Anayasa'ya aykırılık itirazında bulundu. Mahkeme heyeti itirazın reddine karar vererek duruşmanın 10 Ekim'de devam etmesine karar verdi.

Bianet'in haberine göre, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Ömer Ağın, İhsan Çaralan, Celalettin Can, Fehim Işık, Öncü Akgül, Hüseyin Aykol, Veysel Kemer, Yüksel Oğuz, Mehmet Şirin Taşdemir ve Dilşah Karakaya duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti ise avukatların "Anayasa'ya aykırılık" itirazını, ''usul ve yasaya uygun görülmemesi''nden dolayı reddetti.

Avukatlar savunma yaptı

Avukat Özcan Kılıç; Hüseyin Aykol ve Fehim Işık’ın eser sahibi gibi sorumlu tutulmasının hukuken ve usulen verilen mütalaa ile çakıştığını dile getirdi.

Kılıç, "Fehim Işık sadece bir günlük genel yayın yönetmeni olmuştur. Suça konu gazetenin yayınlandığı tarihlerde basın savcılığından gazetenin sorumlu yayın yönetmeninin kim olduğunun sorulmasını istiyoruz. Taleplerimiz araştırıldıktan sonra karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Avukat Fikret İlkiz ise "Silahlı terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşmadığını, şiddet çağrısı bulunmadığını" söyleyerek Anayasa'ya aykırılık taleplerinin olduğunu belirtip beraat talebinde bulundu.

Savcı mütalaasını açıklamıştı

Davanın 7 Mayıs’ta görülen son celsesinde savcı esas hakkında mütalaasını açıklamıştı.

Gazetecilerden Aykol'un "zincirleme şekilde örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar, diğer 12 gazetecininse "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.