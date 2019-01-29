Özgür Gündem davasında aldığı hapis cezası onanan Ayşe Düzkan cezaevinde

T24 İstanbul

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında aldığı 18 ay hapis cezası kasım ayında onanan gazeteci yazar Ayşe Düzkan, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na giderek ‘teslim oldu’. Düzkan, işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Denetimli serbestlikten yararlandırılmaması halinde Düzkan 13.5 ay cezaevinde kalacak.

Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla adliyenin önünde bir araya gelen Düzkan’ın yanında, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün yanı sıra DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren ve Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın da bulunduğu çok sayıda gazeteci de vardı.

Adliyeye girmeden önce yaptığı açıklamalarda, keyfinin ve moralinin yerinde olduğunu belirterek, cezaevindeki siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin durumuna dikkat çekerek kendi durumunu “Devede kulak” olarak nitelendirdi.

"Sadece basın özgürlüğü açısından değil, barış talebinin de bir parçası olarak sahip çıkmaya çalıştım"

Darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan Özgür Gündem’in ‘Kürtçe yayın yapmadığını, Kürt gerçekliğine yönelik yayın yaptığını’ vurgulayan Düzkan, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu gerçekliğin de bizim için önemli olduğunu düşünüyorum, bir Türk olarak da. Bu gerçeklik, bugün barış talebinin de olması demek. Bu meseleye sadece basın özgürlüğü açısından gazeteci olarak değil, barış talebinin de bir parçası olarak sahip çıkmaya çalıştım. Moralim iyi, neşem yerinde.”

Adliye önünde bekleyen arkadaşları ve meslektaşlarıyla vedalaştıktan sonra İnfaz ve İlamat Bürosu’na giderek savcıyla görüşen Düzkan, yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Ne olmuştu?

Ayşe Düzkan, Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yapmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörle Mücadele Kanunu 7/2. Maddesi kapsamında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanmış ve 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Düzkan’ın cezası, 29 Kasım’da onanmıştı.