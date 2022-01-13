Özgür Gündem davasında 18 gazeteciye beraat

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan baskında gözaltına alınan ve “polise mukavemet” iddiasıyla 6 yıl boyunca İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 18 gazeteci, 21 Aralık’ta görülen karar duruşmasında beraat etti.

"Suçlamayla ilgili kanıt yok"

Evrensel'in haberine göre beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, masumiyet karinesine dikkati çekti. Söz konusu suçlamaya ilişkin kesin ve açık bir ispatın olmadığına işaret edilen kararda, “Bu kapsamda, her ne kadar sanıklar hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunmaması, sanıklardan kimin sözlü olarak konuştuğu ve suça konu sözleri söylediği belli olmaması, sözlü olarak gerçekleşen eylemde iştirak iradesinin bulunmaması göz önüne alındığında sanıkların atılı suçu işlediği sabit olmadığı (…)” ifadelerine yer verildi.

Bu nedenle tüm gazeteciler hakkında beraat kararı verildiğinin yer aldığı kararda, yargılama giderlerinin ise kamuya bırakıldığı kaydedildi.