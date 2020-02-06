Özgür Gündem davası ertelendi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenlerinden Hüseyin Aykol ve Bilir Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Hatip Dicle'nin yargılandığı davanın 15'inci duruşması, İstanbul Çağlayan'daki 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma ertelendi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, Hatip Dicle hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmediği belirtildi. Ardından savunma yapan avukat Sercan Korkmaz, dosyada eksik hususların giderildikten sonra savunma yapacaklarını söyledi.

Mahkeme, Dicle hakkında çıkartılan yakalama emrinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 2 Haziran gününe erteledi.