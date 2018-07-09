Özgür Gündem davası 9 Ekim'e ertelendi

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 9 yazar ve çalışanının 'örgüt propagandası' suçlamasıyla yargılandığı dava 9 Ekim’e ertelendi. Davada tutuksuz yargılanan avukat Eren Kesin, "Yargı bağımsız değil şu an biliyorum ama ifade özgürlüğü kapsamında bir gazetenin genel yayın yönetmeni ceza almamalı" sözlerinin ardından beyanında mahkemenin şahsını kastetmediğini söylerken; mahkeme başkanı Atilla Öztürk de “Biz de aynı durumdayız üzerimize alınacak bir durum yok” dedi.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, gazetenin 9 yazar ve çalışanın gazetede yayımlanan yazıları nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın karar duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Eren Keskin ve avukatları hazır bulundu. Avrupa Birliği Delagasyonu’ndan temsilciler ile hak savunucularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi duruşmayı izledi. Duruşma savcısı mütalaasında, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, eş genel yayın yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin Aykol’un zincirleme bir şekilde, “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla cezalandırılmalarını istemişti. Savcı, dava kapsamında yargılanan Ayşe Batumlu, Nuray Özdoğan, Ayşe Berktay, Reyhan Hacıoğlu, Celalettin Can ve Filiz Koçali hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini talep etmişti.

"Alaattin Çakıcı ‘kader mahkumu’ olarak, hak savunucuları terörist olarak yargılanıyor"

Duruşmada Eren Keskin’e esasa ilişkin son sözleri soruldu. Keskin daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, 30 yıldır avukatlık ve insan hakları savunuculuğu yaptığını belirtti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı da olan Avukat Eren Keskin gazetenin künyesine isminin yazılma sebebini, “İfade özgürlüğünü savunmak” olarak ifade etti.

Keskin, “Özgür Gündem gazetesinin başta Musa Anter olmak üzere birçok yazarı katledildi ve hiçbirinin faili açıklanmadı. Yargı ifade özgürlüğü ile harcadığı zamanı failleri bulmak için harcasaydı Türkiye böyle olmazdı. ‘Terörist’ olmakla yargılanıyorum ama ömrümde polis silahı dışında silah görmedim. Alaattin Çakıcı gibi bir mafya lideri ‘kader mahkumu’ olarak yargılanırken hak savunucuları terörist olarak yargılanıyor. Yargı bağımsız değil şu an biliyorum ama ifade özgürlüğü kapsamında bir gazetenin genel yayın yönetmeni ceza almamalı. Ben içeriğini bilmediğim cezalardan 12 yılla yargılanıyorum. Tarih şu anda Türkiye’yi yönetenleri yargılayacaktır” dedi.

Keskin yargının bağımsız olmadığı yönündeki beyanında mahkemenin şahsını kastetmediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Atilla Öztürk, “Biz de aynı durumdayız üzerimize alınacak bir durum yok” dedi.

Dosyanın Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesi talep edildi

Keskin’in avukatı Özcan Kılıç da son 1 yılda Keskin’e 140 dava açıldığını söyledi. Basın Kanununa göre eser sahibi varsa sorumluluğun ona ait olduğunu belirten Kılıç, Keskin’in sembolik olarak gazetenin eş genel yayın yönetmenliğini yaptığını kaydetti. Kılıç, Keskin’in İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren ana davada da yargılandığını hatırlatarak, usul bakımından dosyanın Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme, sanıklar hakkında aynı suçtan yargılama bulunduğu, suç tarihlerinin birbirine yakın olduğu ve sanıkların hukuki durumunun birlikte belirlenmesinde zorunluluk görüldüğünden dosyanın ana dava ile birleştirilme hususunun değerlendirilmesine karar verdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasının incelenmesi için istenmesi yönünde ara karar oluşturan mahkeme, bir sonraki duruşmayı 9 Ekim’e erteledi.