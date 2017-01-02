Özgür Gündem davası 14 Mart'a ertelendi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeleri Dil Bilimci Necmiye Alpay, Yazar Aslı Erdoğan, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir Kaya’nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İnan Kızılkaya’nın tutukluluk durumunun 2 Şubat ve 2 Mart günlerinde dosya üzerinden görüşüleceğini söyleyen mahkeme, bir sonraki duruşmayı 14 Mart’a erteledi.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, bir kez daha “araç ve personel yetersizliği” gerekçesiyle duruşmaya getirilmedi. Kızılkaya'nın bugün de aynı gerekçeyle duruşmaya getirilemediğini sosyal medya hesabında duyuran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci İnan Kızılkaya, "araç ve personel olmadığı" gerekçesiyle yine duruşmaya getirilmedi. Oysa ki; Çağlayan Adliyesi'nde bugün sadece bir gazetecinin duruşması var. O da İnan Kızılkaya'nın. Yani; herhangi bir yoğunluk yok. Ki; yoğunluk olsa bile bu sanığın sorunu değil. İdare duruşmanın yapılabilmesi için gerekli şartları hazırlamakla yükümlü. İnan Kızılkaya, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'la yargılandığı duruşmaya perşembe günü de yine aynı gerekçeyle getirilmedi. Artık keyfiyete dönüştüğü belli olan bu tutum, sanığın adil yargılanma hakkının gaspı anlamına gelmektedir. Sayın Bozdağ; İstanbul Silivri Cezaevi'nden kaynaklanan bu keyfiyete son vereceğinize ve sorumlular hakkında gerekeni yapacağınıza inanmak istiyoruz"

Yurt dışına çıkış talebi reddedildi

Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya'nın da aralarında olduğu 9 kişinin 'örgüte üye olmak', 'örgüt propagandası yapmak', 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' iddialarıyla yargılandığı dava 14 Mart'a ertelendi. Mahkeme yurtdışına çıkış yasağının kalkması talebini de reddetti.



Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre; İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Bilir Kaya ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Bilge Contepe ile avukatları katıldı.

Duruşma daha önce ifadesi alınmayan Bilge Contepe'nin savunmasıyla başladı. Contepe savunmasında, iddianamede tarafına isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek Özgür Gündem gazetesindeki Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevinin tamamen sembolik olduğuna vurgu yaptı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin genel başkanlığını yapmış olan Contepe, başka herhangi bir partiyle bağlantısı bulunmadığını söyledi. Contepe, "Eşitlikçi, ekolojik, çevreci, canlıların yaşam haklarından yana olan Yeşiller Partisi'nin genel başkanıyken gazeteden ekoloji sayfası çıkarma teklifi geldi, kabul ettim. Haftada 1 gün gazetenin arka sayfada çevre haberler çıktı. Sonra danışma kurulu üyesi olur musun denilince kabul ettim. Başka gazete etse bu teklifi onu da kabul ederdim. Yayın danışma kurulu üyesi olarak da hiçbir toplantı olmadı. Sembolik bir görevdi. Özgür Gündem her yerde satılan bir gazeteydi, bu şekilde suçlanması üzücü. 5 yıl önce Yeşiller Partisi'nden de gazeteden de ayrıldım. Uzun süredir yazı yazmıyorum. Gazete danışma kurulu üyeliği bir suç değildir ve bunun suç olarak algılanmasını protesto ediyorum" diyerek savunmasını bitirdi.

"Suça konu haberler ifade özgürlüğü kapsamındadır"

Contepe'nin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'nın savunmasına geçildi. Kaya, gazetenin genel yayın yönetmenliğine 8 Ağustos 2016'da başladığını ve 16 Ağustos 2016'da da gazetenin binasına yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklandığını hatırlattı. 8 günlük genel yayın yönetmenliği sırasında yapılan 3 habere dayanılarak örgüt üyeliği ile suçlandığını belirten Kaya savunmasında, "Örgüt üyeliği ile bağlantılandırılan bu 3 haber, ifade özgürlüğü kapsamında yer alan haberlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Özgür Gündem, mali denetimi de yapılan yasal bir gazete. Genel yayın yönetmeni örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Genel Yayın Yönetmeni olmak suç olarak kabul ediliyor. Bu suçsa gazetecilik de suçtur" dedi.

"Kitaplar için 'ele geçirildi' ifadesinin kullanılmamasını talep ediyorum"

Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya duruşmalardan vareste tutulmayı talep etti. Ek savunma hakkı verilen Necmiye Alpay, "Kitaplar için 'ele geçirildi' ifadesinin kullanılmamasını talep ediyorum" dedi. Hakim ise söz konusu ifadenin kendisine ait olmadığını, iddianamede yazan şekliyle okumak durumunda olduğunu belirtti.

"Kızılkaya hakkında 70-80 dava açılmıştı, bu dosyada tutuklu olmasından dolayı savunmasını hazırlamakta zorlanıyoruz"

Daha sonra tüm sanıklar adına savunma yapan avukat Özcan Kılıç, iddianamenin hukuksuz ve özensiz hazırlandığına dikkat çekti. Kılıç, İnan Kızılkaya'nın basın yoluyla işlenen suçlar üzerinden sürmekte olan davaların hepsinde savunma verdiğini ve yalnızca bu dosyada savunma yapmadığını hatırlattı. Kızılkaya'nın serbest bırakılmasını talep eden Kılıç, "Kızılkaya hakkında 70-80 dava açılmıştı, bu dosyada tutuklu olmasından dolayı savunmasını hazırlamakta zorlanıyoruz. Diğer dosyalardaki sorgu ve savunmaları da tamamlanmıştır. Adli kontrolle serbest bırakılmasını ve huzurdaki müvekkillerin de vareste tutulmasını talep ediyoruz" dedi.

"Müvekkilimin yazarlık yaptığı için zaman zaman yurtdışına çıkma zorunluluğu var"

Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan ise, Erdoğan hakkında somut delil olmadığını belirterek, "Müvekkilimin yazarlık yaptığı için zaman zaman yurtdışına çıkma zorunluluğu vardır. Müvekkilin mesleki yaşamı ve yazarlık faaliyetini sürdürebilmek için yurtdışından aldığı burslar önem arz ediyor. Bu açıdan müvekkilin zarar görmemesi için yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Necmiye Alpay'ın avukatı da, Alpay'ın mesleki faaliyetleri dolayısıyla yurtdışına çıkması gerektiğini kaydederek, yurtdışı yasağının kalkmasını talep etti. Bilge Contepe'nin avukatı Sennur Beydoğan, Contepe üzerindeki arama kararının kalkmasını talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme, Contepe, Alpay, Erdoğan ve Bilir'in duruşmalardan vareste tutulması taleplerini kabul etti. Contepe hakkındaki yakalama kararını da kaldıran mahkeme, yurtdışı çıkış yasaklarının devamı yönünde karar verdi. İnan Kızılkaya'nın tutukluluk durumunun 2 Şubat ve 2 Mart günlerinde dosya üzerinden görüşüleceğini söyleyen mahkeme, bir sonraki duruşmayı 14 Mart'a erteledi.