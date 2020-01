Özgür Gündem davası 14 Eylül’e ertelendi

"Terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 16 ağustos 2016 tarihinde kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davalarına Çağlayan Adliyesinde devam edildi. Gazeteile dayanışmak amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları için yargılanan, Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran hakkındaki dava 14 Eylül’e ertelendi.

Duruşmaya yargılanan gazeteciler katılmazken, avukatları Özcan Kılıç ile Fikret İlkiz hazır bulundu. Avukatların gazetenin kapalı olması nedeniyle arşive erişemediği ve arşive erişip savunmayı hazırlamak amacıyla erteleme talebi kabul edildi. Avukatlar davanın anayasaya aykırılık yönünden anayasa mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların “yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne aykırı” olduğu iddiasını “ciddi bulmayarak” dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi yönündeki talebi reddetti.

Dava ertelendi

Duruşma avukatların talebi kabul edilerek 14 Eylüle ertelendi. İddia makamı mütalaasında, gazetenin eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol için “Terörle mücadelede yer alanları hedef göstermek” gerekçesi ile 3 yıla kadar, “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile 13 yıla kadar ceza isteniyor.

Bir önce ki duruşmada Savcı mütalaada gazeteciler Ragıp Duran, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ayşe Düzkan için ise “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile 7’şer buçuk yıl ceza talebinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası 3 Mayıs 2016’da başladı. 7 Ağustos 2016’da sona erdi. Kampanyaya 56 kişi katıldı. Katılanlardan 50’sine soruşturma açıldı, soruşturma açılanlardan 36’sının dosyayı davaya dönüştü.

Özgür Gündem soruşturması kapsamında tutuklanan 36 davanın hepsinde gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya tüm davalarda sanık. 36 Nöbetçi Yayın Yönetmeni’nden Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı 20 Haziran 2016’da tutuklanmış, 10 gün sonra serbest bırakılmışlardı.

Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin’in davaları birleştirildi. Ragıp Duran ile Ayşe Düzkan’ın davaları birleştirildi. Hakkında soruşturma açılan 50 Nöbetçi Yayın Yönetmeni’nde 11’i hakkında takipsizlik kararı verildi. Deniz Türkali hakkındaki dava ise düştü.

Şanar Yurdatapan ve İbrahim Bodur’un davaları karara bağlandı. Her iki yayın yönetmenini ayrı ayrı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6/2. maddesinden hapisten 6 bin TL para cezasına; TMK 7’den 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Özgür Gündem soruşturması kapsamında gazetenin Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu Üyeleri Necmiye Alpay ile Aslı Erdoğan da tutuklanmıştı. İki isim, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile birlikte 29 Aralık 2016’da tahliye edilmişti. Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ise 3 Ocak’ta tutuklandı. Dava kapsamında Kızılkaya ile Sancılı hala tutuklu.

Dava açılanlar

A. Kumru Başer, Ahmet Nesin, Ayşe Batumlu, Ayşe Düzkan, Beyza Üstün, Can Dündar, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Cengiz Baysoy, Çilem Küçükkkeleş, Derya Okatan, Dicle Anter, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Balıkçı, Faruk Eren, Fehim Işık, Hüseyin Tahmaz, Hakkı Boltan, Hasan Cemal, Hasan Hayri Şanlı, İbrahim Bodur, İhsan Çaralan, Julide Kural, Murat Çelikkan, Murat Uyurkulak, Nadire Mater, Necmiye Alpay, Nevin Erdemir, Öncü Akgül, Ragıp Duran, Said Sefa, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Tuğrul Eryılmaz, Veysi Altay, Yıldırım Türker.