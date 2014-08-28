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Özgür-Der: PKK kaçırdığı gazeteciyi serbest bırakmalı

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, PKK’nin dün Silvan’da kaçırdığı İlke Haber Ajansı muhabiri Ali Adıyaman’ın serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı

28 Ağustos 2014 18:21

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Silvan'ın Dağcılar köyünde PKK'liler tarafından kaçırılan İlke Haber Ajansı (İLKA) muhabiri Ali Adıyaman'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Diyarbakır'da bölgesel İlke Haber Ajansı’nda (İLKHA) çalışan Ali Adıyaman, ailesiyle ziyarete gittiği Adıyaman'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Erkenciler Mezrası'nda PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Aynı ajansta muhabirlik yapan Sait Adıyaman, kardeşi Ali'nin dün saat 12.00 sıralarında kaçırıldığını söyledi. Özgür-Der’in Adıyaman için yaptığı basın açıklamasında “PKK, devlet ile yürüttüğü Çözüm Süreci politikasının olması gereken ruhuna da uyarak başta gazeteci Ali Adıyaman olmak üzere ellerindeki bütün insanları biran önce serbest bırakmalıdır” ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

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