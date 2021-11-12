Özgür Demirtaş'tan A Haber'in "'Dolar 10 lira olacak' diyen ekonomistler neredeler" sorusuna yanıt: Buradayım

Dolar/TL'nin 10 seviyesine ulaşmasıyla A Haber'in 2019'un aralık ayında attığı "'Dolar 10 lira olacak!' diyen sözde ekonomistler neredeler?" paylaşımı gündem oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş, Dolar'ın 10 lirayı görmesinin ardından A Haber'in paylaşımına yanıt verirken, "Buradayım." dedi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'nin 10 seviyesini görmesinin ardından A Haber'in gündem olan paylaşımına yanıt verdi.

Demirtaş'ın A Haber'in binlerce etkileşim alan tweetinin altına "Buradayım." yanıtını verdi.

Dolar/TL 10 seviyesini aştı

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.

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