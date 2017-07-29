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Yaşam

'Özgür çocuk' ölüm kalım mücadelesi veriyor

Kutlu, 7 günden bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor

29 Temmuz 2017 19:54

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde babasının köfteci dükkanında elektrik akımına kapılan 'özgür çocuk' lakaplı 30 yaşındaki tiyatro oyuncusu Caner Kutlu, 7 günden bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor.

Babaeski'de Belediye Kültür Tiyatrosu oyuncularından Caner Kutlu, geçen cumartesi günü Hacıhasan Mahallesi'nde, otogarda babasına ait  köfteci dükkanında anahtarı açıp kapatmayan arızalı ampulü, ıslak eliyle devre dışı bırakmak isterken akıma kapıldı. Kutlu, çevrede bulunanlar tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kutlu, ilk müdahalesinin ardından Çorlu'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda 7 günden bu yana bilinci kapalı bulunan genç tiyatrocu yaşam mücadelesi veriyor.  Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Hasan Aydın, 7 gündür uyutulan  Caner Kutlu’nun ağır komada olduğunu belirterek, "Yapılan tıbbi müdahalelere maalesef hiçbir refleks vermiyor" dedi. 

Babaeski'de 'Özgür Çocuk' lakaplı yerel tiyatro oyuncusu Caner Kutlu'yu sevenleri tarafından sosyal medya hesabından yüzlerce  iyi dilek mesajları paylaştı. Daha önce geçirdiği bir trafik kazasından yaralı kurtulan Kutlu'nun sevenleri, "Sen bunu daha önce başarmıştın, yine başarırsın, dualarımız seninle, hadi uyan artık” diye mesajlar yazdı.

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