Özgür Bugün ve Özgür Millet gazetelerine yayın yasağı kararı

Koza İpek Grubu'na kayyum atanması ve grup bünyesinde yayın yapan Bugün ve Millet gazetelerine el konması ardından yayımlanmaya başlayan Özgür Bugün ve Özgür Millet'in internet sitelerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasak kararı geldi.

Kayyum atanması sonrasında gazetelerin yönetimleri değiştirildikten sonra Bugün ve Millet gazetelerinin eski çalışanları Özgür Millet ve Özgür Bugün'ü yayınlarını çıkardı.

Sol Haber'e göre, savcılığın şikayetini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, bu site ve hesaplara erişimin engellenmesi talebini haklı buldu. Mahkeme, Özgür Bugün ve Özgür Millet uzantılı internet ve sosyal medya adreslerine de yasak getirdi.