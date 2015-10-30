Polis baskınıyla el konulan Bugün'e alternatif ikinci gazete Özgür Bugün: Susturamazsınız!

Polis baskınıyla kayyuma devredilen İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesi ekibi, ‘kayyum’un çıkardığı gazeteye alternatif olarak ‘Özgür Bugün’ diye ikinci bir gazete çıkardı.

Koza İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in Twitter hesabından paylaştığı Özgür Bugün gazetesinin manşeti "Kayyum Kıyımı" başlığıyla çıktı. Dün gazetenin yazıişleri toplantısında polis zoruyla gazetecileri kovan kayyum Hasan Ölçer’in tehdit içeren sözlerine yer verilen birinci sayfada, "Susturamadınız" denildi.

Akın İpek’in paylaştığı diğer sekiz sayfada da, yazıişlerindeki kayyum toplantısının detayları, ‘el koyma’ kararına hukukçuların ve sivil örgütlerinin tepkileri, muhalefet partilerinden milletvekilerinin açıklamaları yer alıyor.

Özgür Bugün gazetesinin manşeti şöyle: