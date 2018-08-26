Özgün: En sevdiğim yerim six packlerim

Şarkıcı Özgün, vücudunda en sevdiği yerinin six packleri olduğunu söyledi.

Posta'dan Dilara Doğan'ın sorularını yanıtlayan Özgün, çocukluğunda en çok okuldaki 20 dakikalık tenefüsleri ve mahallesini özlediğini söyledi.

Özgün'ün söyleşisi şöyle:

Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi?

Japonlar İspanyolca’yı İngilizce’den daha kolay öğrenebiliyorlarmış. İngilizler de İspanyolca’yı Japonca’dan daha kolay öğrenebiliyormuş.

Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?

Michael Jackson.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Huzurla heyecan bir arada. (Nida öyle dedi.)

Çocukluğunuza dair en çok özlediğiniz şey?

İlkokuldaki 20 dakikalık uzun teneffüsler ve mahallem.

Ne gibi mevzular açıldığında sıkılırsınız?

Şöyle yap böyle yap denmeye başlandı mı, fena uyku basar bana.

Şu an aklınıza gelen üç kelime?

Ediz, Nida, para.

Bir papağanınız var ve kafası ancak bir cümleye basıyor, ona hangi cümleyi öğretirdiniz?

Kara Kartal.

En yakınlarınızın şikayet ettiği huyunuz nedir?

Amaan sen de hiçbir şey yiyip içmiyorsun. (Hiçbir şeyden anladıkları pizza, makarna, cips, vs.)

El sıkma alışkanlığını değiştirebilseydiniz insanların nasıl selamlaşmasını isterdiniz?

Gülen gözler gibisi yoktur.

İnsanlara en çok ne sormayı seversiniz?

Gittikleri yerleri, güzel restoranları, otelleri.

Aklınızın almadığı bir gerçek?

İnsanların acımasızlığı.

En beğendiğiniz yeriniz?

Six packlerim.

Geçmiş ya da gelecekte herhangi bir olaya şahitlik edebilecek olsanız...

Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesine ve Cumhuriyet’in ilanına tanıklık etmek isterdim.