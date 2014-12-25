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Özgü Namal ve bebeğinin babası ilk kez görüntülendi

Birkaç ay sonra 'Nefes' adını verecekleri oğullarını kucaklarına alacak olan çift, evlenmeyi düşünmediklerini açıklamıştı

25 Aralık 2014 10:42

Beş aylık hamile olan Özgü Namal, oğlunun babası eski reklamcı Serdar Oral’la önceki gün ilk kez görüntülendi.

Çift, önceki gün ilk kez birlikte objektife yansıdı. Namal ve Oral, trafik sıkışınca aynı araç içinde görüntülenmekten kurtulamadı.

Cenker Tezel’in Hürriyet’teki haberine göre, yoga ve nefes eğitmenliği yapan Oral, muhabiri fark edince arka koltuğa iyice eğilerek kendini gizlemeye çalıştı. Birkaç ay sonra “Nefes” adını verecekleri oğullarını kucaklarına alacak olan çift, evlenmeyi düşünmediklerini açıklamıştı. 

ÖZGÜ NAMAL 25 ARALIK 2014

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