Özgener: Diyarbakır maçında talimatlar uygulandı

T24 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Turkcell Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor arasındaki karşılaşmayı olaylar sonrası tatil eden hakem Hüseyin Göçek'in, Merkez Hakem Kurulu'nun kendisine verdiği talimatı uyguladığını söyledi. İstanbul B.B. maçında yaşananlarla ilgili Vali Muammer Güler'le görüşüp yarın (16 Mart 2010), Bursaspor maçıyla ilgili olarak da hafta sonu oynanacak maçlar başlamadan önce olağanüstü toplanarak Diyarbakırspor'la ilgili kararlarını açıklayacaklarını söyledi.



Özgener, ''Bir kere şunu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun sezon başında hakemlere verdiği talimat var. Çok büyük tesadüf eseri ki bu maçların oynanmasının öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen seminerde bu durum bir kez daha hakemlere iletildi. Talimat 'Eğer güvenlik zafiyeti sorunu yaşandığına inanan hakem odasına gidiyorsa bu maçı tatil et' maddesi var. Dolayısıyla maçın hakemi tamamen kendisine verilen talimatı uygulamıştır'' diye konuştu.



Maçla ilgili valiyle konuştuğunun doğru olduğunu kaydeden Özgener, ''Sayın valimize de aynı şeyi söyledim. Buna benzer olayları göreve geldiğimiz günden bu yana maalesef birkaç defa daha yaşadık. Bu tamamen hakemin kararıdır. Merkez Hakem Kurulu veya Futbol Federasyonu'ndan telkin yapılamaz. Biz kesinlikle yapmadık'' diye konuştu.



'Olağanüstü toplanıp kararımızı açıklayacağız'



Konu hakemin vereceği karar olduğunu kaydeden Özgener, Diyarbakırspor'un Bursaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında yaşanan olaylar sonrası alacakları karar konusunda ise şöyle konuştu:



''Dün akşam (14 Mart 2010) valinin katıldığı programda sahaya girenlerle ilgili açıklamalarını dikkatle izledik. Bugün (15 Mart 2010) kendisiyle tekrar görüşeceğim. Çünkü önemli bilgiler var. Bütün bunları neticede değerlendirip bu hafta sonu maçlar oynanmadan önce kararımızı vereceğiz. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor maçının bu toplantıya yetişmesi mümkün değil. Yarın (16 Mart 2010) Diyarbakırspor-Bursaspor maçıyla ilgili yönetim kurulunda görüşeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor karşılaşmasıyla ilgili olarak ise hafta sonundaki maçlar oynanmadan önce olağanüstü toplanıp kararımızı açıklayacağız.''d