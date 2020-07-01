Özgeçmişinde yalan söylediği ortaya çıkan Brezilya Eğitim Bakanı istifa etti

Brezilya Eğitim Bakanı Carlos Alberto Decotelli, özgeçmişinde eğitim geçmişiyle ilgili yalan söylediğine ilişkin suçlamaların ardından göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti.

France 24'ün aktardığı habere göre, geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından Eğitim Bakanı olarak göreve atanan Decotelli'nin özgeçmişinde Brezilya'nın Getulio Vargas Vakfı'ndan yüksek lisans, Arjantina'daki Rosario Üniversitesi'nden doktora ve Almanya'daki Wuppertal Üniversitesi'nden doktora sonrası derecesi aldığı bilgileri yer aldı.

Decotelli göreve geldikten hemen sonra özgeçmişindeki eğitim dereceleri hakkında soru işaretleri gündeme geldi. Rosario Üniversitesi Rektörü, Decotelli'nin doktora derecesi almadığı, tezini savunmadığını açıkladı. Decotelli buna yanıt olarak üniversite jürisinin tezini değiştirmesini önerdiğini ancak kendisinin parası bittiği için Brezilya'ya döndüğünü söyledi. Wuppertal Üniversitesi de Decotelli'nin buradan herhangi bir akademik derece almadığını belirtti.

Decotelli'nin Brezilya'daki akademik çalışmalarında da intihal olduğu ortaya çıktı ve özgeçmişinde 2016-2018 yılları arasında eğitim verdiğini iddia ettiği üniversite de orada çalışmadığını açıkladı.

Tartışmalı özgeçmişin ardından göreve gelmesinin beşinci gününde Decotelli istifa dilekçesini Bolsonaro'ya sundu.