Özgeçmiş nasıl yazılır?

Ad - Soyad,

Adres

Telefon

Egitim

İş tecrübesi

Yabancı dil

Hobiler ve iş hayatı dışındaki faaliyetler

İş ve kariyer hedefi

Özgeçmişinizi sizi tanıtan bir reklam gibi düşünün. İlk bakışta neyin önemli olduğunu göstermeli, kolay okunmalı ve okuyana, "İşte aradığım kişi bu olabilir" dedirtmelidir.Yapılan araştırmalar eleman seçen kişilerin okumak için ele aldıkları özgeçmişlerde en önemli izlenimi ilk 20 saniye içinde edindiklerini ortaya koyuyor. Bu yüzden ilk izlenimi olumlu vermesi açısından özgeçmiş önem taşır.Yazmaya başlamadan önce kendimizi değerlendirin. Başvurduğunuz işte hangi beceri ve özelliklerin arandığını belirleyin.İş konusundaki ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz neler? Nasıl bir ortamda nasıl kişilerle çalışmak istiyorsunuz? Ne kadar ücret talep edeceksiniz? Hangi becerilere sahipsiniz? İnsan olarak üstün yanlarınız hangileri?Bunları yaparsanız sadece özgeçmişinize neler yazacağınızı belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda iş hayatından ne beklediğinizi de belirlemiş olacaksınız.Genelde iş ilanlarında bir iş için ne gibi özellikler arandığı belirtilir. Başvurduğunuz iş ile ilgili her tür bilgiye sahip değilseniz, bunları edinmenin yollarını arayın. Çünkü başka türlü o işe uygun olup olmadığınıza ya da o işin size uygun olup olmadığına karar veremezsiniz.O işle ilgili beceri ve yeteneklerinizi ön plana çıkartın.Etkin fiiller kullanın. Kullandı, iki katına çıkardı, planladı, kurdu, değiştirdi, bitirdi, başardı gibi.Satır aralıkları, başlıklar, öne çıkartılmak istenen bölümler; bunların tümü belirli bir biçim taşımalı ve bu biçim baştan sona uygulanmalıdır.Her bölüm altında yer alan bilgileri en son durumdan daha eski tarihteki duruma göre sıralayın.Cümle yapısının düzgün olmasına, imla hatalarının bulunmamasına özen gösterin. Gerekirse yardım alın.Temiz bir dosya kağıdı kullanmaya ve görsel açıdan olumsuzluklar bulunmamasına özen gösterin.Özgeçmişiniz sizi anlatan ve size özel olsun.Ad, soyad, adres ve telefonun dosya kağıdının en üstüne ortalanarak yazılmalı. Verdiğiniz telefon numaralarının ulaşılabilir olmalı. Adresinizi yazarken posta kodunu unutmayın. E-posta adresinizi eklemeyi ihmal etmeyin.Yeni mezunlar açısından eğitim bilgilerinin başa alınması yararlı. Bütün okulların sıralanması yerine başvurulan işle ilgili alınan eğitim veya çalışmalar belirtilmeli. Yeni mezun olmayanlar için özgeçmişin en önemli bölümü iş tecrübesi bölümüdür. Buraya başvurulan işle ilgili beceri kazandırmış olanlar yazılmalı.Son çalışılan işe fazla yer ayırmak yararlı olur. İşverenler en çok son çalıştığınız yerle ilgilenir. Eski yöneticilerin adı sektörde çok tanınmış ise artı puan getireceğinden yazılmalı.Hobi ve iş hayatı dışındaki faaliyetler insani ilişkiler ve beceriler açısından olumlu etki yapar. Ancak "Sinemaya gitmek", "kitap okumak", "seyahat etmek" gibi genel şeyler yerine daha somut faaliyetleri belirtin.Eğer başvurulan iş yabancı dil bilinmesini gerektiriyorsa, özgeçmişte mutlaka bir "yabancı dil" bölümü bulunmalıdır. "Çok iyi", "iyi", "orta" gibi sıfatlar yerine o dili nerede ve nasıl öğrenildiği yazılmalıdır.Kişisel bilgiler bölümüne de yine o işle ilgili önemli görülen şeyler yazılmalıdır.