Özgecan'ın mezarını ziyaret eden baba Mehmet Aslan: Seni hep uykuda sevdim, melek kızım benim

Mersin'de öldürüldükten sonra yakılan Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının mezarı başında gözyaşı dökerken baba Mehmet Aslan, "Seni öpmeye kıyamadım, hep seni uykuda severdim, melek kızım benim" dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, anne Songül ve Baba Mehmet Aslan, beraberindeki akrabalarıyla 20 yaşındayken öldürülen kızlarının Şehir Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Güçlükle ayakta duran ve yakınlarının kolunda mezarlığa getirilen aile, Özgecan'ın fotoğrafları ve çiçeklerle süslenen mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

Anne Aslan, kızının mezar taşını ve fotoğrafını öperek "Güzel kızım, kıyamam sana kına gözlüm" diye ağıt yaktı.

Kızının mezarından aldığı gülü avuçlarının içinde tutarak dualar okuyan baba Mehmet Aslan ise fotoğrafına dokunarak "Özgem" diye ağladı.

'Babanı affet kızım'

Baba Aslan, gözyaşları içinde "Canım benim, meleğim benim, ben geldim. Babanı affet güzel kızım. Benim savaşçı ve güzel kızım. Rabbim seni kendisi için yaratmış. Seni öpmeye kıyamadım, hep seni uykuda severdim, melek kızım benim. 'Babiş' derdi bana, babişim benim" ifadelerini kullandı.

Mezara çiçek dikip, su döken ve dualar okuyan Aslan ailesi, uzun süre mezarın başından ayrılmak istemedi.

Bu arada Özgecan Aslan'ın cenazesinin babaannesi Fatma Aslan'ın mezarına konulduğu öğrenildi.