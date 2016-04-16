Özgecan'ın katilinin eski eşi tanınmamak için estetik yaptırdı

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in ölümünün ardından eski eşi Neslihan Altındöken, adını soy adını değiştirmek için yasal işlem başlattığını ve tanınmamak için estetik yaptırdığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, estetikyapıp görünüşünü değiştiren eski eş, soyadını değiştirmek için yasal işlem başlattığını ve oğlu ile Mersin'de yaşadığını söyledi. Eski eş, Suphi Altıındöken'in cenazesi hakkında, "Bizim için zaten çoktan ölmüştü. Ama insan olarak gömülmemesine üzüldüm, başkası olsa yabancı biri olsa da üzülürdüm" dedi.

Suphi Altındöken'in eşi şimdi oğlu ile birlikte Mersin'de yaşıyor. Estetik yaptırarak tanınmaz hala gelen genç kadın. Yeni bir hayat kurmak için uğraşıyor.

Eski eş olay gecesini böyle anlatmıştı

Neslihan Altındöken, eşi Suphi’nin üniversiteli Özgecan Aslan’ın öldürdükten sonra eve gece telaşlı bir durumda geldiğini anlatmış ve o zaman şu bilgileri vermişti; "Eve girer girmez lavaboya giderek elini yüzünü yıkadı. Yüzünde tırnak izleri ve sıyrıklar vardı. Ne olduğunu sorduğumda, kavga ettiğini söyleyip geçiştirdi. Kıyafetini değiştirip hemen evden çıktı. Yakalandığı gece jandarma ekibi gelerek beni de ifadeye götürdü. Allah onun belasını versin, onun en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ona kesinlikle üzülmüyorum, çünkü hem Özgecan’ın hayatını, hem de bizim hayatımızı bitirdi. Lanetler olsun ona."