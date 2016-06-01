Özgecan’ın katilini öldüren zanlıya müebbet istemi

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in yaralanmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 6'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sputnik’in haberine göre, Adana F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in tabancayla öldürülmesi, aynı koğuşta kaldığı babası Necmettin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Suphi Altındöken'i öldürdüğü iddia edilen hükümlü sanık Gültekin Alan ile Alan'a yardımcı oldukları öne sürülen sanıklar Hüsamettin Bağlar, Gamze Bağlar, Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal, Ferat Yüksel ile tutuksuz sanık Serkan Akkoca hakkında, "Taammüden tabanca ile öldürme, taammüden tabanca ile öldürmeye teşebbüs, ceza infaz kurumuna eşya (tabanca) sokmak, memurun görevini kötüye kullanması, 3628 Sayılı Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, silahla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı.

Savcı, sanıklardan Alan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıl 6 ay, Hüsamettin Bağlar, Gamze Bağlar, Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel'in ise ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl, Akkoca'nın ise 5 yıl hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Yayın yasağı kaldırıldı

Mahkeme heyeti, yaptığı tensipte, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayla ilgili yayın ve yayım yasağı kararı aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda şöyle dendi:

"Suç işlemenin teşvik edilmemesi, toplumda nefret duygularının oluşturulmaması, Anayasa'mızın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde kişilerin kendi adaletini sağlayabilecekleri düşüncesinin toplumda yerleşmemesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması, bir kısım şüpheliler hakkında terör örgütü üyesi olmak, görevi kötüye kullanma, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma ve 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/31986 sayılı dosyası ile ayrıca soruşturma yürütülüyor oluşu, Anayasamızın 26 ve 28. maddeleriyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ifade özgürlüğü ve basın hürriyetine getirdiği istisnai sınırlamalar gözetilerek kovuşturma kapsamındaki olayla ilgili ve olay yerine ait kamera kayıtları, fotoğraflar, deliller ve belgelerin, ifade tutanaklarının basın yayın organları, internet ve sosyal medya ortamında yayın ve yayımının 5271 Sayılı CMK'nın 153. maddesi ile 5187 Sayılı Basın Kanunun 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verildi."



İlk duruşma 18 Temmuz’da



Sanıkların yargılanmasına 18 Temmuz'da başlanacak.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), tutuklulardan Gültekin Alan'ın 12 Nisan'da silahlı saldırısına uğramış, ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı. Yapılan soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı