Özgecan'ın katil zanlısından eşi boşandı

Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Suphi Altındöken'in eşi Neslihan Altındöken'in açmış olduğu boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini annenin aldığı davada gerekçeli karar ve temyiz aşamasından sonra çocuğun soyadının değiştirilmesi için tekrar dava açılacak.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Suphi Altındöken'in (26) eşi Neslihan Altındöken (24) tarafından altı ay önce açılan boşanma davası sonuçlandı. Adana 1. Aile Mahkemesi, çiftin ayrılmasına karar verdi. Ailenin 5 yaşındaki oğlunun velayetini annesine veren mahkeme, baba Suphi için “İddia edilen bir suçtan cezaevinde tutuklu olması nedeniyle çocuğun olumsuz etkilenmemesi için bu aşamada kişisel ilişki kurmaması yönünde karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Bu nedenle Suphi Altındöken'in çocuğunu görebilmesi için ayrıca dava açması gerekiyor. Davanın gerekçeli kararı ve temyiz aşmasından sonra çocuğun soyadının değiştirilmesi için dava açılacak.

“İyi hal indirimine de örnek olabilir”

Davacı Neslihan Altındöken'ın avukatı Ebru Çatıkkaş, düzenlediği basın toplantısında, “Neslihan Altındöken’in açtığı Özgecan’ın katil zanlısı Suphi’e açtığı davada çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, talebimiz üzerine babanın çocukla kişisel ilişki kurmasını engelledi. Bizim için bu ciddi bir başarıdır. Ayrıca bu bizim savaşını verdiğimiz kadın cinayetlerine ve şiddetine karşı ‘iyi hal indirimine de’ örnek olabilecek bir karardır. Çünkü hakim gerçek bir adalet gerçekleştirdi.” dedi. Özgecan olayının topluma mal olduğuna dikkat çeken Çatıkkaş, “İnsani duyguları sızlatan bu cinayet. Mahkeme burada bir çocuğu koruyarak, çok güzel bir karar verdi. Diğer mağdur insanlara da örnek olacağını umut ediyorum.” diye konuştu. Bu süreçte kendisinin de mağdur edildiğinin altını çizen Çatıkkaş, ölümle tahdit edildiğini ve bu durumun halen devam ettiğine işaret etti.

Çatıkkaş, şöyle devam etti: “Bundan sonra da (tehditler) muhtemelen artacaktır. Çünkü o yaratıktan gelen tehdidin sebebi ‘ailemi yıkma idi.’ Biz boşanmanın gerekçeli kararını delil olarak Özgecan davasında dosyaya ekleyeceğiz. Özgecan davasında da en yüksek cezanın çıkacağına inanıyoruz. İnşallah ismini söylemek istemediğim Suphi, cezaevinden çıkmaz. Cezaevinden çıkarsa bana yaşattıklarından dolayı bende gereğini yapacağım, ona. Gerçekten çok üzdü. Şikayetim üzerine bu konuda başlatılan soruşturmada savcılık gizlilik kararı verdi. Başsavcılık ciddi bir şekilde uğraşıyor. Beni artık çok mağdur edecek, noktaya getirdiler. Ben (Suphi'nin) en ağır cezayı alacağını düşünüyorum. Ama boşanma davasıyla ilişkisi şu: Boşanma davasını istememesinin sebebi, bir gün dışarıya çıkacağını ve yine normal aile hayatını devam ettireceğini düşünüyor. İnşallah çıkmaz.”

“Kutlama yapacağız”

Müvekkili Neslihan Altındöken'in boşanma kararı karşısında çok sevindiğine dikkat çeken Ebru Çatıkkaş, “Havalara uçtu. İnanılmaz sevindi. Şimdi yemekler falan hazırlıyor. Bununla ilgili bir kutlama yapacağız. Tabi nüfustan düşünceye kadar bir süreç var. Onu bekleyeceğiz. Yargıtay’da karar kesinleştikten sonra çocuğun soyadının değiştirilmesi için dava açacağız. Biz sadece Neslihan’ın değil, benzeri şekilde mağdur birçok kadının yanında durduk. Kadına yönelik şiddetin artmasının sebebi ‘iyi hal indirimi’ olduğunu düşünüyoruz. Yeni yeni güzel kararlar çıkmaya başladı; ama genel olarak iyi hal indirimi devam ediyor” şeklinde konuştu.