Özgecan'ın babası konser verdi

Mersin'de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, Ramazan etkinlikleri kapsamında Mersin Özgecan Aslan Meydanı'nda konser verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından devlet sanatçısı olarak görevlendirildikten sonra ilk konserini veren baba Mehmet Aslan, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun, Tasavvuf Müzigi Konseri'nde solistlik yaptı. Aslan, birçok ilahiyi seslendirdikten sonra kızı Özgecan için yazdığı şiiri de okudu.

Özgecan için yazdığı şiiri okudu

Medyaradar'da yer alan habere göre, konserin ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, ramazan ayı dolayısıyla ilk kez sahne aldığını, çok mutlu ve hüzünlü olduğunu söyledi.

Daha önceden de Türk musikisiyle ilgilendiğini anlatan Aslan, "İlk kez, kızımın adının verildiği alanda sahne aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle devlet korosunda görevlendirildim. Çok mutluyum ve hüzünlüyüm. Kızım için bir ay önce şiir yazmıştım onu da seslendirdim. Başka şiirler de var. Onları da diğer konserlerde seslendireceğim" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Aşkın Günay, "Bu meydanda Özgecan Aslan kızımızın babası Mehmet Aslan'ın ilk kez sahne almasıyla gerçekten Mersin halkının burada kaynaşmasına yönelik önemli bir mesaj verildi" diye konuştu.



Konseri, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, ablası Beste Aslan ve kardeşi Barış Ali Aslan de izledi.