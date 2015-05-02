Özgecan'ın adı ailesinin yaşadığı sokağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adı, ailesinin yaşadığı sokağa verildi.

Barış Mahallesi muhtarı Metin İlkyaz ve mahalle sakinlerinin girişimiyle 4508. Sokak adının "Özgecan Aslan Sokağı" olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Özgecan'ın annesi Songül, babası Mehmet, kardeşleri Beste ve Barış Ali Aslan ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Aslan, yaşadıkları sokağa kızının isminin verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aslan, "Güzel kızımın isminin ölümsüzleştirilmesi adına samimi ve tamamen iyi niyetli bulduğum bu girişimi saygıyla karşılıyorum" dedi.

Geçen süreçte acılarını ailece yaşayamadıklarını ifade eden Mehmet Aslan, "Yavrumuzun yokluğunu, acısını her geçen gün yoğun bir şekilde hissediyoruz. Acımızı yeni yaşamaya başladık" dedi.