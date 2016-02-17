Özgecan'dan sonra 371 kadın daha öldürüldü!

Uumut Vakfı, sadece basına yansıyan kadın cinayetlerinin haritasını çıkardı. Buna göre 2015’te 309’u silahlı, toplam 414 kadın cinayeti yaşandı.

Yeni Yüzyıl'ın haberine göre, Marmara Bölgesi’nde 34 olayla İstanbul, en çok kadın cinayetinin işlendiği il olarak ülke genelinde birinci sırada. Bu bölgede, 13 kadın cinayeti, 11 ölü, üç yaralıyla ikinci sırayı Kocaeli alıyor. Özgecan Aslan vahşetinden sonra yıl sonuna kadar 371 kadın cinayeti yaşandı. 2015 yılında basına yansıyan 11 olayla Mersin’de kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı illerden biri oldu. 2016’nın ilk ayında 40 kadın cinayeti gerçekleşti.

2015 yılında 20 ilde kadın cinayeti hiç yok

2015 yılında 20 ilde kadın cinayeti yaşanmadı. Bunlar; Artvin, Bartın, Batman (üç şaibeli kadın intiharı var), Bayburt, Bingöl, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Hakkari (bir şaibeli intihar var), Isparta, Karabük, Kilis, Muş, Niğde, Ordu, Sinop, Tunceli ve Yozgat.