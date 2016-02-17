T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Özgecan'dan sonra 371 kadın daha öldürüldü!

"2015 yılında basına yansıyan 11 olayla Mersin’de kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı illerden biri oldu"

17 Şubat 2016 11:44

Uumut Vakfı, sadece basına yansıyan kadın cinayetlerinin haritasını çıkardı. Buna göre 2015’te 309’u silahlı, toplam 414 kadın cinayeti yaşandı.

Yeni Yüzyıl'ın haberine göre, Marmara Bölgesi’nde 34 olayla İstanbul, en çok kadın cinayetinin işlendiği il olarak ülke genelinde birinci sırada. Bu bölgede, 13 kadın cinayeti, 11 ölü, üç yaralıyla ikinci sırayı Kocaeli alıyor. Özgecan Aslan vahşetinden sonra yıl sonuna kadar 371 kadın cinayeti yaşandı. 2015 yılında basına yansıyan 11 olayla Mersin’de kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı illerden biri oldu. 2016’nın ilk ayında 40 kadın cinayeti gerçekleşti.

 

2015 yılında 20 ilde kadın cinayeti hiç yok

 

2015 yılında 20 ilde kadın cinayeti yaşanmadı. Bunlar; Artvin, Bartın, Batman (üç şaibeli kadın intiharı var), Bayburt, Bingöl, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Hakkari (bir şaibeli intihar var), Isparta, Karabük, Kilis, Muş, Niğde, Ordu, Sinop, Tunceli ve Yozgat.

 

 

ETİKETLER

kadın cinayetleriözgecan aslanmersin371 kadın daha öldürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24