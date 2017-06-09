'Özgecan' yüzüğü tasarlandı: Erkek şiddetine karşı panik butonu

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu iki genç Burcu Coşkun ve Doğukan Şengül iki yıl önce kurdukları ve ODTÜ Teknokent içinde faaliyet gösteren Kuixo Bilişim Teknolojileri'nde "Wing" adını verdikleri bir yüzük tasarladı. Özgecan Aslan olayından yola çıkan gençler yüzüğün kadınlar için bir "Panik butonu" olduğunu söylüyor.

Hürriyet gazetesinden Banu Tuna'nın haberi şöyle:

Burcu Coşkun ile Doğukan Şengül, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu iki genç ortak. İkisi de henüz 29 yaşında. İki yıl önce kurdukları ve ODTÜ Teknokent içinde faaliyet gösteren Kuixo Bilişim Teknolojileri, adını ve ilhamını Don Kişot’tan alıyor. Amaçları gerçekçi olamayacak fikirleri hayata geçirmek. Bugüne kadar görme engelliler için eğitici oyunlar, mobil uygulamalar tasarladılar. Son ürünleri ise Wing adını verdikleri yüzük.

"Akşamları dolmuşa bindiğimde ben de tedirginlik hissediyorum"

Wing sıradan bir yüzük değil, kadınlar için panik butonu. Fikir, Burcu Coşkun’a ait: “Akşamları otoparktan evime yürürken yol ıssız oluyor ve tedirginlik hissediyorum. Mersin’de Özgecan Aslan olayı olunca kendimi onun yerine koydum. Öğrenciyken dolmuşa bindiğimde ben de aynı korkuları yaşardım. O sırada elinde kolay ulaşacağı bir şey olsaydı, telefonu otomatik mesaj atabilseydi, birileri yanına daha çabuk ulaşırdı diye düşündüm” diyor.

Neden yüzük?

İngilizcede kanat anlamına gelen ve koruyucu melekleri temsil eden Wing işte böyle ortaya çıkıyor. Peki neden yüzük? Cevabı yine Coşkun veriyor: “Kadınlar telefonunu çantada taşıyor. Bir saldırı olduğunda çantalarından uzak düşebilirler. Saldırgan kadının bileğini yakalasa, hareket edemeyecek hale getirse, kadın ne bilekliğe ne kolyeye uzanabilir. O yüzden yüzük seçtik.

"Sadece kadınlar için değil; LGBTİ bireyler de kullanabilir"

Sadece sokakta kendini güvende hissetmek isteyen kadınlara yönelik değil, şiddetin hedefi haline gelebilen LGBTİ bireyler, saldırıya uğramaktan korkan yaşlılar da kullanabilir. Bu sebeple unisex bir tasarım tercih ettik.”

Plastik ve metal olmak üzere altı renkte üretilen yüzüğün tasarımcısı Lala Guluzade. Wing’i normal bir yüzükten ayırt etmek mümkün değil. O boyuttaki sıradan bir yüzükten daha ağır ya da hantal da değil.

Plastik ve metal seçenekler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde piyasaya çıkması planlanan yüzük için kitlesel fonlama yöntemiyle para toplamaya çalışıyorlar. Kampanyalarını kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda başlatmışlar. Seri üretime geçmek için 100 bin lira toplamayı hedefliyorlar. Her 129 liralık destek karşılığında bir yüzüğü destekçilerine teslim etmeyi planlıyorlar. Seri üretime geçildiğinde plastik yüzüğün fiyatı 149, metal yüzüğün fiyatı 189 lira olacak. Wing setinde yüzük, bluetooth modülü, şarj edilebilir pil ve buton bulunuyor.

Önceden belirlenen 5 kişiye konum yolluyor

Panik düğmesi yüzüğün altında, avuca bakan yerde duruyor. Baş parmakla rahatlıkla basılabiliyor. Yanlışlıkla basılmasın diye içeri göçük yapılmış. Üç saniye basılı tuttuğunuzda, önceden belirlediğiniz beş kişiye konum bilgisi SMS ve e-posta olarak gidiyor. Bu kişiler o andan itibaren mobil uygulama üzerinden sizi takip edebiliyor.