Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu: OGM Ormanspor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nce 3\'üncüsü düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası sona erdi. Şampiyonluk kupası, Mersin ekibi Çukurova Basketbol\'u 70-63 mağlup eden OGM Ormanspor\'a gitti.

Edip Buran Spor Salonu\'ndaki turnuvanın finali çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Çukurova Basketbol\'a maçın son çeyreğinde üstünlük kuran OGM Ormanspor, maçı 70-63 önde bitirdi. Şampiyon takım kupasını, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen ve turnuvaya ismi verilen Özgecan Arslan\'ın babası Mehmet Arslan\'ın elinden aldı. Çukurova Basketbol\'a ikincilik kupasını ise Özgecan\'ın annesi Songül Arslan verdi.

Öte yandan; gün içinde oynanan diğer maçların sonucunda; Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u 75-66 ile geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor 3\'üncü, Adana Basketbol\'u 68-54 yenen Kayseri Basketbol ise 5\'inci oldu.

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