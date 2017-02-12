Özgecan Aslan'ın hayatı film oluyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ölüm yıl dönümünde, hayatını anlatacak ‘Cennetin Kuşları’ filminin sözleşmesi imzalandı.

Özgecan Aslan gideli 2 yıl oldu

Tarsus’ta iki yıl önce öldürülen ve kadına yönelik şiddetin sembolü olan 20 yaşındaki Özgecan Aslan, ölümünün 2’nci yılında anılıyor... 11 Şubat 2015 tarihinde öldürülen, 13 Şubat 2015’te yanmış bedeni bulunan ve 14 Şubat Sevgliler Günü’nde toprağa verilen Özgecan için ilk etkinlik bu sabah Özgecanlar Derneği’nde düzenlendi.

Özgecan’ın yaşamını anlatacak ‘Cennetin Kuşları’ filmini çekecek Yönetmen-Yapımcı Ali Avcı da iki yıl önce meydana gelen ve dünyanın en büyük gündemlerinden biri olmaya devam eden olayın bugün büyük bir ruh derinliğini yaşamakta olduklarını dile getirdi.

"Sinema seyircisiyle dünyayı değiştirebilirsiniz"

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Hollywood üzerinden dünyaya istediği tüm mesajları sinemayla anlattığını belirten Avcı, Kievslovski’nin, ‘Sinemayla dünyayı değiştiremeyebilirsiniz ama sinema seyircisiyle dünyayı değiştirebilirsiniz’ sözünü anımsatarak, Amerika’nın yine televizyonla konuşan toplumları televizyondan yönetmeyi kendisine şiar edindiğini kaydetti.

Avcı, kendilerinin de kadına şiddet noktasında Türkiye’de bir sembol olan Özgecan’ın hayatını ters algı ile sinema filmine aktaracaklarını söyledi. Film için 4 aydır çalışma yaptıkları bilgisini veren Avcı, filmin sözleşmesini de Özgecan’ın ölüm yıl dönümünde Özgecanlar Derneği ile imzalayacaklarını ifade etti.

"Özgecan’ın doğum günü olan 22 Ekim’de de büyük bir gala organizasyonu ile onun ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız" diyen Avcı, çekimlerin büyük bölümünü Mersin ve çevresinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Geliri derneğe bağışlanacak

Filmin, Mersin’in güzellikleriyle tanınmasına da olanak sağlayacağını belirten Avcı, "Sinema, dünyanın en uzak köşelerindeki insanları birbirlerine tanıtan en kolay araçtır. Bu sebeple biz derneğin kuruluş amacına da hizmet edecek, Özgecan’ın en büyük hedeflerinden biri olan rehabilitasyon merkezine nasıl katkı sunarız noktasında böyle bir sinema filminin gelirlerini de derneğe bağışlayarak olabileceğini düşündük. Filmde Mersin’den yaklaşık 2 bin 500 yardımcı oyuncu da rol alacak. Özgecanlar ölmesin" dedi.

"Herkesin ders çıkarması lazım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Böyle bir film hazırlığı çok önemli. Özellikle yeni nesillere eğitici, öğretici, yaşananlardan ders çıkarıcı anlamda çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Biz de belediye olarak film çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah güzel bir eser çıkar ve filmi izleyenler kendi payına bir ders çıkarır, toplum kendine bir ders çıkarır ve bir daha bu tür hadiseler yaşanmaz diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Özgecan’ın babası Mehmet Aslan, Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç ile Yönetmen Ali Avcı, ‘Cennetin Kuşları’ filminin sözleşmesine imza attı.