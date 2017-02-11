Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgecan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan mesajlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce vahşi bir saldırı sonucunda katledilen Özgecan Aslan'ı andı ve kadına yönelik şiddetin Türkiye ile tüm dünyada son bulmasını diledi.

Özgecan'ın babası: Biz ailecek öldük

Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden #ÖzgecanAslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" dedi.